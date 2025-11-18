Espana agencias

Vox no participará en el acto que presidirá el Rey en el Congreso por los 50 años de la Monarquía

Vox ha confirmado que su grupo parlamentario no participará en el acto que acogerá este viernes el Congreso con motivo del quincuagésimo aniversario de la restauración de la Monarquía, un acto que los Reyes presidirán acompañados de sus hijas y en el que ya han confirmado su ausencia algunos de los principales socios del Gobierno de Pedro Sánchez.

En concreto, la Cámara Baja ha organizado un coloquio titulado '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia', que tendrá lugar a las 12.30 horas en la Sala Constitucional y que será moderado por los periodistas Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo.

En la ceremonia, participarán los padres vivos de la Constitución, esto es, Miquel Roca y Miguel Herrero, así como el expresidente del Senado Juan José Laborda, la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut, el historiador Juan Pablo Fusi y la filósofa Adela Cortina. No está previsto a priori que el Rey tome la palabra, según confirmaron fuentes parlamentarias.

LOS SOCIOS DE SÁNCHEZ TAMBIÉN SE BORRAN

Se prevé que los miembros del PSOE y el PP copen la representación política en este acto porque, además de Vox, también plantarán al Rey Sumar, Esquerra Republicana (ERC), Junts, Bildu, PNV y el Bloque Nacionalista Galego (BNG).

En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha justificado su ausencia alegando que éste y el resto de actos previstos no suponen "un homenaje a la democracia, ni a la Transición ni al Estado de Derecho", sino que va a ser, según sus palabras, "una oda al régimen totalitario de Sánchez, una trampa donde se van a ensalzar todas estas leyes, toda esta ideología que lo que hace es dividir y enfrentar a los españoles en nombre de su sectarismo".

"Nosotros no vamos a participar de ninguna manera en el sainete que tiene preparado el Gobierno", ha insistido Millán, recalcando que los socialistas no pueden erigirse en los creadores de España, los derechos sociales y la democracia. "España y los derechos sociales no nacen con el PSOE; más bien España muere cada día un poco más en manos de este Gobierno", ha manifestado.

Fuentes de Vox han recordado que a mediados de octubre avanzaron que el partido no participará ya en ningún acto con el Gobierno "en el que no puedan coger un micrófono y denunciar la acción criminal y corrupta del Ejecutivo", y que no compartirá tampoco espacio con un Ejecutivo "corrupto" que, a su juicio, "utiliza" a todas las instituciones del Estado, incluida la Corona, para "tratar de blanquearse y fingir una normalidad institucional que no existe".

Además, en Vox apuntan que no pueden participar singularmente de estos actos en el Congreso que, en su opinión, se celebran en virtud de una Ley de Memoria Histórica que "busca la deslegitimación de la Corona, el enfrentamiento entre españoles y, en última instancia, un cambio de Régimen".

SE VOLVERÁN A ESCUCHAR DISCURSOS DE CARRILLO O ROCA

Además del coloquio presidirán los Reyes el viernes, el Congreso tiene previsto dos citas más. La primera tendrá lugar el jueves a las 16.30 horas, cuando se presentará en la Sala Constitucional la serie de ficción 'Anatomía de un instante' (inspirada en la obra del mismo nombre del escrito Javier Cercas), a instancias de Movistar +, un acto al que acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según las mismas fuentes.

Ya a las seis de las tarde, el Salón de Plenos será el escenario de una representación teatral titulada 'Memoria en escena' en la que diversos actores recrearán discursos y anécdotas de figuras de la Transición.

La idea de esta obra es que los actores den vida en el hemiciclo a algunos de los principales parlamentarios de la Transición y relaten sus anécdotas de juventud y sus discursos. Entre los elegidos figuran el socialista Enrique Tierno Galván, el convergente Miquel Roca o el comunista Santiago Carrillo.

