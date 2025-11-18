UPN dice que Chivite está "cada día más acorralada" tras el último informe de la UCO

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado este martes que el último informe de la UCO de la Guardia Civil "respalda" la denuncia interpuesta por la formación regionalista sobre la adjudicación de las obras de Belate y ha considerado que la presidenta María Chivite está "cada día más acorralada".

Así se ha pronunciado este martes Ibarrola, a través de un mensaje en su cuenta de X, después de conocer que el nuevo informe de la UCO plantea que si el juez del Tribunal Supremo así lo considera, la obra de Belate "podría ser incorporada al conjunto de adjudicaciones objeto de investigación en la presenten causa especial".

"Respaldo de la UCO a la denuncia de UPN sobre la adjudicación de Belate. La verdad se va abriendo paso y Chivite cada día más acorralada. ¿Qué más tiene que pasar para que dimita?", ha subrayado Cristina Ibarrola.