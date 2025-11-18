PSOE recuerda que Vox se personó en el caso de la Diputación de Almería pero se retiró tras repartirse asesores con PP

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha señalado este martes que, además de su partido, Vox también estaba personado en la causa por la que han sido detenidos el presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería para recordar que los de Santiago Abascal se acabaron retirando tras repartirse asesores con el PP.

"¡Qué curioso!", ha comentado López en rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado por la detención del presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, así como del vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP) por presuntas contrataciones irregulares en el marco de la investigación judicial del caso 'Mascarillas'.

La trama busca esclarecer el posible cobro de comisiones ilegales mediante la adjudicación de un contrato de material sanitario por valor de 2,03 millones de euros mediante un procedimiento de urgencia realizado en abril de 2020, ya que el coste del mismo hecho efectivo al proveedor no alcanzó el millón de euros y se observan indicios de posibles 'mordidas'.

"Vamos a ver cómo acaba", ha dicho el dirigente socialista ha explicado que el dirigente socialistas sobre el caso pero sí ha aprovechado para quejarse de que luego el PP esté dando al PSOE lecciones permanentemente.