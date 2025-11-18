Piden seis años de prisión para un acusado de patronear una patera hasta Mallorca

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma celebrará este martes (09.30 horas) la vista previa del juicio contra un joven acusado de patronear una patera desde Argelia hasta la playa de Son Granada de Baix, en Llucmajor.

La Fiscalía solicita que sea condenado a seis años de prisión como supuesto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar entre el pasado 7 de junio, cuando la embarcación zarpó desde una playa de Argelia con 22 personas a bordo, y el 10 de junio, cuando llegó de madrugada a las costas mallorquinas.

El acusado, un joven de 25 años y de originario de Sudán del Sur, fue el responsable de patronear una patera de fibra de vidrio y ocho metros de eslora junto a un menor de edad que no será juzgado en este procedimiento.

La embarcación, para el representante del Ministerio Público, no cumplía con los estándares de seguridad marítima, sobrepasaba su límite de capacidad y carecía del combustible suficiente para realizar la travesía.

Todo ello derivó en un "riesgo grave para la vida e integridad de los pasajeros", quienes quedaron "a expensas de cualquier eventualidad que pudiese acaecerles en alta mar, sin posibilidad de comunicarse con tierra y sin reservas de agua y comida".

El fiscal, no obstante, reconoce que el acusado patroneó la embarcación al tener conocimientos previos y solo tras la petición de una tercera persona que no ha sido identificada.

También admite que la travesía fue organizada por personas no identificadas asentadas en Argelia y que cobraron a cada pasajero unas cantidades equivalentes a entre 4.000 y 9.000 dólares.