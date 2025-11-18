Espana agencias

Piden diez años y medio para un acusado de acuchillar a otro hombre por hablar por teléfono con su prima

Guardar

La Fiscalía de Cantabria solicita diez años y medio de prisión para un acusado de acuchillar en el abdomen a otro hombre por hablar por teléfono con su prima.

Según el relato del ministerio fiscal, el acusado se encontraba en el exterior de un bar de Santander cuando observó que otro hombre, que estaba tomando una consumición, hablaba por teléfono con su prima. El acusado no conocía de nada al otro hombre, pero al ver que hablaba con una prima suya "se molestó y pidió al otro explicaciones de por qué tenía el número de teléfono de su prima, exigiéndole que rompiera su móvil".

Este se alejó del acusado y al ver el cariz que tomaba la situación, decidió irse.

En el momento en que se giró para abandonar el lugar, el acusado, "con ánimo de acabar con la vida del otro hombre, actuando de forma sorpresiva e inesperada para este último, que no pudo hacer nada para evitarle, le clavó un cuchillo de cocina de unos 31 centímetros de longitud en el abdomen, retorciéndolo en su interior". Después, el acusado extrajo el cuchillo y se dio a la fuga.

La víctima sufrió lesiones que "implicaron riesgo vital".

Por estos hechos, el fiscal considera al acusado autor de un delito de asesinato en grado de tentativa, merecedor de diez años y medio de prisión, doce años de alejamiento y prohibición de comunicar con la víctima, y 23.000 euros de indemnización.

La acusación particular, por su parte, pide once años de prisión, doce de prohibición de acercarse o comunicar con la víctima y una indemnización de 36.700 euros.

El juicio por delito de asesinato en tentativa se celebrará este jueves a las 10.00 horas Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La forense acusada de juzgar a víctimas de agresión sexual defiende su inocencia tras aplazarse el juicio

La forense acusada de juzgar

Cerdán envió a Koldo teléfonos de ministros marroquíes: "Con el 1 estaría bien ponerse en contacto, está allí"

Cerdán envió a Koldo teléfonos

Sumar se muestra satisfecho con el techo de gasto aprobado tras una "intensa" negociación con el PSOE

Sumar se muestra satisfecho con

El PP dice que España vive una "autocracia" y Bolaños les acusa de "mezquindad" por "generalizar" con la corrupción

El PP dice que España

Cerdán remitió a Koldo las "peticiones de nombramiento" del PNV en plena formación de Gobierno tras la moción de censura

Cerdán remitió a Koldo las
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO destapa que Sevinabar

La UCO destapa que Sevinabar facturó casi dos millones de euros en la obra del Puente del Centenario de Sevilla con un único empleado: el cuñado de Santos Cerdán

“A la Paqui la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés”: el gerente de Servinabar criticó en privado los gastos de Cerdán y su mujer con la tarjeta de la empresa

La UCO señala que Santos Cerdán y su “entorno familiar” se beneficiaron de pagos de Servinabar: el 75% de los ingresos procedían de Acciona

Quién es Javier Aureliano García, el presidente de la diputación de Almería del PP detenido por la UCO

Acuerdo express en la Comunidad Valenciana: el PP registra la candidatura de Pérez Llorca mientras apura negociaciones con Vox sobre el programa

ECONOMÍA

Los fondos se vuelcan en

Los fondos se vuelcan en la vivienda asequible que ya acapara el 52% de la inversión inmobiliaria en residencial de alquiler

La Justicia concede la incapacidad permanente a una panadera de 37 años con migraña severa: “Es difícilmente imaginable que pueda trabajar”

La Justicia da la razón a una comunidad de vecinos y obliga a los morosos a pagar cuotas atrasadas, pero la Ley de Propiedad Horizontal frena la penalización adicional

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Precio de la luz en España: tarifa mínima subirá más de 500% para este miércoles 19 de noviembre

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido entre España y Turquía de clasificación para el Mundial de 2026

El periodista Carlos de Andrés (TVE) anuncia su retirada: “Un par de temporadas y lo dejo. Yo nunca he tenido veranos”

Carlos Alcaraz anuncia que sufre una lesión en el isquiotibial y es baja para la Copa Davis

El día que Turquía dejó a España fuera del Mundial: ganaron gracias a la mano inocente de ‘il bambino’

Todo lo que tienes que saber sobre la participación de España en la Copa Davis: horarios, rivales y equipo