Otegi pide en la marcha del sábado reconocimiento a los familiares de los últimos fusilados del franquismo

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha pedido que en la manifestación que han convocado para este próximo sábado en Bilbao se muestre "reconocimiento y respeto" a los familiares de los últimos fusilados por la dictadura franquista

Se trata de Juan Paredes Manot, 'Txiki', y Ángel Otaegi, miembros de ETA, junto a otros tres activistas del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota): Humberto Baena, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo.

Otegi, mediante un video difundido en redes sociales, ha anunciado que familiares de Txiki, Otaegi y los fusilados del FRAP participarán en la manifestación organizada en la capital vizcaína bajo el lema 'Askatasun haizea".

"Se cumplen 50 años, entre otras cosas, de los fusilamientos de Txiki, Otaegi y los tres militantes del FRAP. Tenemos la oportunidad de trasladarles nuestro respeto y reconocimiento a los familiares de esos fusilados, que estarán con nosotros en las calles de Bilbao", ha aseñalado.

En todo caso, el líder de EH Bildu ha asegurado que no harán "un ejercicio de nostalgia", sino "de recuerdo". "Al mismo tiempo, vamos a hacer un ejercicio de presente, que proyecta un futuro diferente, un futuro lleno de esperanza. La esperanza al recuerdo y al respeto estarán en las calles de Bilbo para decir que aquí hay un país que quiere dibujar un horizonte diferente al que quieren dibujar los sectores reaccionarios del Estado y del mundo", ha destacado.

