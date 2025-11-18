Maíllo (IU) no da por cerrado que Yolanda Díaz vuelva a ser candidata de la izquierda y no descarta postularse

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha afirmado que "no está cerrado" la cuestión de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se presente como candidata, dado que ella misma no se ha pronunciado al respecto de si aspira a repetir.

Es más, ha aludido a que hay que aprender de los errores y no construir frente amplios sobre figuras personales porque al final hay riesgo de que se diluyan, como se vio con la coalición Unidas Podemos y "lo están viendo ahora" con Sumar.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, ha apuntado que él no se presentó a liderar IU para ser "candidato de nada", pero no descarta esa opción dado que "la vida te lleva a veces por dónde no pensabas".

Maíllo se ha mostrado convencido de que el proyecto de unidad para el próximo ciclo electoral en las izquierdas es la tesis y el "sustento político" que asumen múltiples organizaciones, sobre todo cuando ya existe una "unidad social" en el flanco de la izquierda que interpela a las organizaciones.

Por tanto, ha augurado que ese afán de unidad no podrá ser impugnado por ninguna formación, dado que lo contrario sería la "mediocridad política" al anteponer intereses partidistas para ver si se sacan "dos diputados".

El líder de IU ha subrayado que lo primero es hacer un proyecto político de convergencia y luego será el momento de abordar quién tiene que ser el referente electoral de una candidatura unitaria, que puede ser cualquiera. También ha apelado a que habrá que acertar con el nombre que se le dé a este frente amplio.

"Creo que hay que aprender de las experiencias pasadas de no anteponer la referencialidad personal sin proceso político, porque al final, si uno vincula en demasía un proceso político a una referencia, cuando esa referencia se diluye, que en estos tiempos políticos son de mucho desgaste, se diluye el proceso. Lo vivimos con Unidas Podemos, lo estamos viviendo con Sumar y yo creo que tenemos que aprender de los errores para hacerlo bien", ha enfatizado.