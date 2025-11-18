Espana agencias

La UCO señala que la empresa vinculada a Cerdán recibía "el 2%" de las adjudicaciones logradas con Acciona

Guardar

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado que Servinabar, la empresa vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán, obtuvo "el 2% neto" de las adjudicaciones que consiguió con Acciona.

Así consta en el último informe, al que ha tenido acceso Europa Press, que los investigadores han entregado al Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo' sobre la relación entre Acciona y Servinabar, empresas que habría resultado favorecida con los presuntos amaños de obra pública.

La UCO observa una "operativa común" en varios proyectos de adjudicación, detallando que "Acciona Construcción y Servinabar firmaron un memorándum de entendimiento ante el inicio del expediente de las obras" y rubricaron "un contrato de prestación de servicios una vez la licitación era otorgada a Acciona Construcción, mediante el cual Servinabar obtenía el 2% neto del importe".

Para los investigadores, esa relación económica entre las dos empresas habría supuesto "al menos el 75,33% de los abonos percibidos" por Servinabar, la empresa administrada por Antxon Alonso, "constituyendo de esta forma la relación con Acciona Construcción su principal fuente de financiación".

Y recuerdan que Cerdán adquirió en 2016 el 45% de las participaciones de Servinabar, explicando además que la relación con Acciona comenzó en 2015 con la firma de un acuerdo de colaboración entre Justo Vicente Pelegrini y Alonso "escasos días después de la constitución" de la primera.

