La UCO dice que Cerdán y su familia se beneficiaron de los presuntos amaños: nóminas, alquileres y una tarjeta

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado en su último informe sobre el 'caso Koldo' que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y su "entorno familiar" se beneficiaron de Servinabar, una de las empresas que habría resultado favorecida con los presuntos amaños de obra pública que investiga el Tribunal Supremo (TS), mediante el cobro de nóminas, alquileres de casas y una tarjeta de crédito.

En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO analiza la relación de Servinabar, la empresa de la que Cerdán sería dueño al 45%, con Acciona Construcción, así como la de ambas con el ex 'número tres' del PSOE y el ex asesor ministerial Koldo García, ante la sospecha de que varios de los contratos de obra pública que recibieron al aliarse en Unión Temporal de Empresas (UTE) fueron adjudicados a cambio de comisiones.

Los investigadores analizan las entradas y salidas de fondos de Servinabar estableciendo que tanto Cerdán "como su entorno familiar habrían resultado beneficiarios de una parte del patrimonio de la mercantil" Servinabar.

Detallan que la mujer de Cerdán, Francisca Muñoz, estuvo contratada entre marzo y julio de 2018 por Noran, una cooperativa constituida entre Antxon Alonso --el otro dueño de Servinabar-- y Koldo en 2015, por lo que recibió un total de 9.500 euros, "siendo Servinabar el principal origen de los fondos de la cooperativa".

En la misma línea, el informe indica que la hermana de Cerdán, Belén, "recibió de Servinabar entre febrero y junio de 2020 un total de 22.324,51 euros". A partir de junio de 2020, pasó a estar contratada por otra cooperativa, Erkolan, "que se habría encargado del abono de su nómina hasta al menos mayo de 2025, percibiendo en el mismo periodo dicha cooperativa un total de 367.290,43 euros de Servinabar.

"Del mismo modo", expone la UCO, el cuñado de Cerdán, Antonio Muñoz, estuvo contratado por Servinabar entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, por lo que recibió 53.130,30 euros.

Además, la UCO apunta que "Servinabar habría asumido el arrendamiento de un inmueble en Madrid entre noviembre de 2017 y julio de 2018 por importe de 7.200 euros en favor de Cerdán, pasando a abonar el alquiler de la vivienda de éste" en la capital entre agosto de 2018 y noviembre de 2019 por importe de 44.645,26 euros.

Los investigadores añaden que Servinabar también se hizo cargo de "la adquisición de diferente mobiliario para dicho inmueble por valor de, al menos, 7.849 euros".

Por último, sostienen que Cerdán y su entorno familiar "habrían hecho uso de una tarjeta de crédito de Servinabar", cuyo último pago fue efectuado el 19 de febrero de 2024, justo el día antes de la detención de Koldo. "Los cargos totales asociados a esta tarjeta ascienden a 33.574 euros", ha cuantificado al UCO.