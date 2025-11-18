La UCO detecta un tercer socio que tenía el 4% de Servinabar, empresa vinculada a Cerdán y a su "amigo" Alonso

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado que Servinabar, la empresa de la que serían socios el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y su "amigo" Antxon Alonso, y que está en el foco de los presuntos amaños de obra pública del 'caso Koldo', tenía un tercer socio que lo era al 4%.

Así consta en el último informe remitido por la UCO al instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en el marco de sus pesquisas sobre la presunta trama de adjudicación de obra pública a cambio de comisiones por la que están investigados Cerdán, el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, además de varios empresarios, incluido Alonso.

En los registros llevados a cabo el pasado junio, los agentes de la UCO encontraron al empresario navarro un contrato privado por el que el 1 de junio de 2016 transmitía a Cerdán 1.350 participaciones de Servinabar, lo que suponía el 45% de la compañía.

Aunque tanto Cerdán como Alonso restaron importancia a dicho documento en sus respectivas declaraciones en el TS, reduciéndolo a un borrador porque no se elevó a escritura pública, el instructor, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO le han dado plena validez.

La Guardia Civil revela ahora que se ha localizado otro contrato de compraventa de participaciones --fechado el 12 de diciembre de 2016-- por el cual una tercera persona, que identifica como Jon Aritz Santamaría, "habría adquirido 120 participaciones de Servinabar", lo que supone el 4%.

Los investigadores explican que, "si bien no se ha observado en cuentas respaldo de esta operativa, lo relevante de este extremo radica en el tramo de participaciones que habrían sido traspasadas --1.529 a 1.649--, respetándose por tanto las que le habrían sido conferidas a Santos" en su día, de 1.650 a 3.000.

"De este modo, esta persona habría pasado a controlar el 4% de la sociedad, Santos el 45%, y acumulando Antxon el 51% restante", resume la Benemérita.