IU dice que la detención del presidente de la Diputación de Almería es otro elemento de vulnerabilidad de Moreno Bonilla

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha afirmado que la detención del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, así como del vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, evidencia que "algo huele a podrido en Dinamarca" y es otro elemento de "vulnerabilidad" para el Gobierno autonómico del PP.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Maíllo ha lanzado en relación a estos arrestos por presuntas contrataciones irregulares que "esto no es un problema puntual", aunque quiere ser "prudente" para tener una valoración más contundente cuando tenga más elementos de información.

Maíllo ha aseverado que en el PP de Almería ya viene arrastrando sospechas de prácticas corruptas desde la etapa de Gabriel Amat al frente de la Diputación de Almería y del partido a nivel provincial.

