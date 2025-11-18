C.Madrid subraya "conexión de la fontanera" Leire Díez con Ferraz y denuncia las "cloacas que partían de Moncloa"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado la "conexión de la fontanera" Leire Díez con Ferraz, la sede central del PSOE, y ha denunciado las "cloacas del Estado que partían del Palacio de La Moncloa".

Así lo ha trasladado este martes en declaraciones a los periodistas desde Tres Cantos después de que ayer la exmilitante socialista Leire Díez asegurara ante el juez que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho que mantuvo dos reuniones con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, aunque ha señalado que fue como periodista y que no tiene ningún vínculo con el partido ni ha ofrecido favores.

En su declaración como investigada, Díez indicó que no reconoce los audios en los que se la escucha ofrecer favores a cambio de información comprometedora sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

"Eso lo que pone de manifiesto desde luego es la conexión de la fontanera del PSOE, no solo con Ferraz, sino también con el propio Palacio de la Moncloa. Dicho de otra manera, que las cloacas del Estado partían del Palacio de la Moncloa y concluían en la calle Ferraz, y que la fontanera Leire Díaz posiblemente era una de los artífices, una de las que conducían esas cloacas, pero probablemente el beneficiado en este caso era el presidente del gobierno, Pedro Sánchez", ha denunciado el consejero.