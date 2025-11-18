Espana agencias

Abascal enmarca en la "estrategia del ventilador" que Leire Díez dijera que se reunió con Vox y se declara "tranquilo"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha atribuido a "una estrategia de defensa" y "esparcir el ventilador" que la exmilitante del PSOE Leire Díez declarara en sede judicial que se reunió con más partidos, como PP y Vox y no sólo con el PSOE, y se ha declarado "tranquilo" al respecto.

En concreto, Díez dijo ante el juez que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho que mantuvo dos reuniones con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, aunque fue como periodista y fue para entregarle documentación sobre casos judiciales en los que veía al PSOE como víctima. Añadió que se reunió con más partidos, como PP y Vox.

En una entrevista concedida a 'El Programa de AR', recogida por Europa Press, Abascal ha dicho desconocer la declaración de Díez y ha aventurado que se tratará de "algún tipo de estrategia de defensa" y de "esparcir el ventilador al servicio" de Pedro Sánchez, declarándose "tranquilo".

Abascal ha arremetido contra la presunta corrupción del PSOE y ha recordado que Vox se ha querellado contra Sánchez y más personas al respecto, además de ejercer como acusación popular en diversas causas.

Precisamente el sábado se querelló contra la propia Díez y el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano por fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en la época en la que la exmilitante tuvo un cargo en la entidad.

UNA MAFIA

En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, ha aludido a la declaración del empresario Javier Pérez Dolset, investigado en la misma causa que Díez, que aseguró que el exdirector adjunto del Gabinete de la Presidencia Antonio Hernando en las reuniones con Cerdán en Ferraz.

La portavoz ha concluido que es "un entramado auspiciado por el Gobierno" y que se servía de Díez y Pérez Dolset "para extorsionar a funcionarios a cambio de información sobre la corrupción que les rodeaba", y ha tildado al Ejecutivo de "mafia". "No nos cabe duda de que la intermediación directa de Sánchez existe", ha rematado.

EuropaPress

Maíllo (IU) no da por cerrado que Yolanda Díaz vuelva a ser candidata de la izquierda y no descarta postularse

Feijóo plantea implantar la verificación de la edad y prohibir la geolocalización en apps para proteger a los menores

C.Madrid subraya "conexión de la fontanera" Leire Díez con Ferraz y denuncia las "cloacas que partían de Moncloa"

Sumar pide explicaciones a Feijóo por "mentir" sobre la dana y estudia denunciar a Mazón por "falso testimonio"

Sumar pide explicación a Feijóo por "mentir" sobre el día de la dana y estudia denunciar a Mazón por "falso testimonio"

Vox llega a un acuerdo con el PP para apoyar la candidatura de Pérez Llorca al frente de la Comunidad Valenciana

Feijóo confirma que Mazón dejará la presidencia del PP valenciano: “Me comunicó que creía que debía dejar el cargo y estoy de acuerdo”

Zelenski visita el Congreso en su llegada a España: se reunirá este martes con el rey Felipe VI y Pedro Sánchez

Anulan la causa por denuncia falsa contra un hombre que denunció a su tía enfermera por haber accedido a su historial clínico sin su permiso

El segundo submarino S-80 construido por Navantia para la Armada ya está en el agua: misiles integrados y capacidad de disuasión

El precio de la luz en España para este martes

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de noviembre

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 18 noviembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un hombre de 81 años ganaba 2.000 euros como maestro y ahora tiene una pensión de 2.300: “Me jubilé para ganar más”

Carlos Alcaraz anuncia que sufre una lesión en el isquiotibial y es baja para la Copa Davis

El día que Turquía dejó a España fuera del Mundial: ganaron gracias a la mano inocente de ‘il bambino’

Todo lo que tienes que saber sobre la participación de España en la Copa Davis: horarios, rivales y equipo

El exjugador Dani Benítez habla del error que destrozó su carrera: “Me metí una raya de cocaína creyendo que iba a estar mejor para ir a entrenar”

Luca Zidane aprovecha el viaje de su selección a Arabia Saudí para visitar La Meca antes comenzar la recuperación de su lesión