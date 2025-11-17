Yolanda Díaz acusa a Ayuso de "violentar" el derecho de las mujeres a abortar por no presentar el registro de objetores

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ser una "rebelde" con la ley que pauta publicar los profesionales sanitarios objetores de practicar aborto en la sanidad pública y también de "estar violentando" los derechos de las mujeres.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación en el marco de las jornadas 'Metafuturo', organizadas por 'Atresmedia', después de que el Gobierno solicite este lunes a la Abogacía del Estado presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid contra la Comunidad de Madrid por no presentar su registro de objetores al aborto.

Por su parte, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, no cree que nadie vaya a "obligar" a la Comunidad de Madrid a publicar los nombres de los profesionales objetores por "cuestiones éticas, morales, religiosas o filosóficas" y ha asegurado que "defenderá" a los sanitarios en los tribunales y su derecho de conciencia.

"Los cargos públicos nos debemos al principio de legalidad y esto es lo que debemos hacer en democracia, respetar el principio de legalidad. La señora Ayuso está, desde luego, siendo una rebelde al mandato constitucional, pero es que además está violentando los derechos de las mujeres, en este caso concreto de la Comunidad de Madrid, ha zanjado la también ministra de Trabajo.