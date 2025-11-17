Un profesor de un colegio de Mallorca acepta seis meses de cárcel por abusar sexualmente de tres alumnas adolescentes

Un profesor de Tecnología de un colegio de Mallorca ha aceptado seis meses de prisión por abusar sexualmente de tres alumnas adolescentes, a quienes profirió comentarios sexuales y realizó tocamientos.
Ha sido al inicio del juicio que tenía que celebrarse en la Sección Primera de la Audiencia Provincial y en virtud del acuerdo alcanzado por las partes.
La Sala ha tenido en cuenta el atenuante de dilaciones indebidas --los hechos se remontan a 2018-- y después de que el condenado haya abonado una indemnización de 1.000 euros.
El docente se ha confesado autor, por un lado de tocamientos inadecuados a varias alumnas, así como de comentarios sexuales, a veces en presencia de otros escolares.
