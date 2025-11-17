Espana agencias

Sayas (PPN) dice a Aitor Esteban que, si quiere "claridad" sobre el 'caso Cerdán', pida "explicaciones a Chivite"

El secretario general del Partido Popular de Navarra y diputado en el Congreso, Sergio Sayas, ha dicho este lunes al presidente del PNV, Aitor Esteban, que si quiere "claridad" sobre el 'caso Cerdán', debe exigir "explicaciones" a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, "en lugar de actuar de palmeros".

Sayas ha respondido así a Aitor Esteban, quien este lunes ha señalado en Pamplona: "En el Parlamento navarro exigiremos siempre que se dé claridad y se dé luz a este asunto".

El diputado del PP ha afirmado: "Si de verdad queréis claridad sobre los contratos a la trama de Cerdan que afectan al Gobierno de Navarra exigid explicaciones a Chivite en lugar de actuar de palmeros". "Menudo papelón estáis teniendo. Bien callados tapando la corrupción de Cerdán y de sostén principal de Chivite y Sánchez", ha afirmado Sayas en un mensaje en la red social X.

El dirigente 'popular' ha dicho al PNV: "Solo tenéis palabrería e hipocresía". "Los navarros os tenemos muy calados. Os calláis porque los contratos a la trama se han dado con vosotros en el Gobierno", ha señalado.

