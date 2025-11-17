Espana agencias

Puente cree que Junts se "autolesiona" como Cs o Podemos y avisa: "La Legislatura tiene aliento hasta el último aliento"

Guardar

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado hoy que Junts se "autolesiona" con su postura de romper con el PSOE, igual que lo hicieron antes otros partidos como Ciudadanos o Podemos y ha querido dejar claro que la Legislatura va a tener "aliento hasta el último aliento".

Puente ha realizado estas afirmaciones durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, donde al ser preguntado si no se terminan de creer la ruptura de Junts, ha afirmado que la posición del partido de Carles Puigdemont no tiene una "lógica muy elaborada".

En este sentido, ha explicado que éstos le reprochan al Gobierno incumplimientos que no son culpa suya como el hecho de que la Ley de Amnistía no se haya podido llevar a efecto: "culparnos a nosotros de cosas que no dependen de nosotros, creo que no tiene mucha lógica".

PIDE PACIENCIA A JUNTS: LE IRÁ MEJOR

En opinión del ministro, si Junts tiene paciencia le irá mejor, pero si lo que sienten es "impaciencia" porque hay una formación en Cataluña que parece que "les muerde los tobillos" --en referencia a Alianza Catalana, aunque sin citarla--, considera que no les irá tan bien porque "los movimientos bruscos al final son peores".

De hecho, ha incidido en este punto para exponer que si una formación como Junts con una "historia detrás, con un bagaje" pensara más en el medio y largo plazo y no se pusieran "nerviosos", cree que "acertarían más".

No obstante, ha precisado que "casos de autolesión en el panorama político español hay muchos" y ha puesto como ejemplo a Ciudadanos y a Podemos: "los movimientos excesivamente bruscos o los bandazos al final dan mal resultado".

Al ser preguntado directamente si cree entonces que Junts se está autolesionando, Óscar Puente ha respondido rotundo: "desde mi punto de vista, sí".

LA LEGISLATURA HASTA 2027

El ministro también ha sido tajante al afirmar que la Legislatura va a durar hasta 2027 y va a "tener aliento hasta el último aliento". Así lo ha precisado al ser preguntado si el informe del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ve compatible la amnistía con el derecho europeo, da un nuevo aliento a la Legislatura.

En este sentido, ha recordado que Pedro Sánchez ya ha explicado que tiene voluntad de concluir su mandato. Así, ha recordado que la Legislatura sólo puede decaer por dos razones, o porque una moción de censura le ponga fin, o porque el presidente del Gobierno convoque. Pero, ha advertido: "ni veo la moción de censura en el horizonte, ni veo al presidente convocando antes del año 2026".

En cuanto al ciclo electoral que se abre el próximo 21 de diciembre con Extremadura, ha señalado que él siempre espera que el PSOE gane y ha anunciado que el próximo viernes se va a esta comunidad autónoma a hacer campaña.

Dicho esto, ha recordado que hay tres escenarios muy distintos en el horizonte, además de las elecciones en Extremadura, están las de Castilla y León y las de Andalucía el próximo año y no descarta que las haya en Valencia: "veremos a ver". Se trata, ha precisado, de un "escenario interesante" y ahí irán a "competir".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mazón dice que puede que no oyera la llamada de Pradas a las 19.10 el día de dana porque tenía el "móvil en la mochila"

Mazón dice que puede que

Ingresa en prisión un pasajero detenido en el Aeropuerto de Barcelona con 14 kilos de cocaína en su ropa y un peluche

Ingresa en prisión un pasajero

Mazón dice en el Congreso que respeta a las víctimas de la dana hasta el punto de asumir la responsabilidad de dimitir

Mazón dice en el Congreso

El abogado de Puigdemont pide al TC abstraerse de la agenda política y resolver "conforme a derecho"

El abogado de Puigdemont pide

El acusado de provocar un incendio en el monte Naranco de Oviedo en 2023 acepta 8 años de prisión

El acusado de provocar un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Carlos Mazón defiende que no

Carlos Mazón defiende que no tenía ninguna responsabilidad el día de la DANA como presidente: “Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes”

La Justicia frena el desahucio de una mujer promovido por su suegra al considerar que el alquiler sigue vigente

La carrera por el voto joven: la estrategia que siguen PSOE, PP, Vox y Sumar para seducir a la generación digital

Comer en alta mar persiguiendo al narco: raciones ‘halal’ de 12,5 euros para los detenidos y dietas de solo 14 euros para los agentes de Vigilancia Aduanera

Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski se reúnen este martes: la búsqueda de más apoyo aéreo y una posible visita al ‘Guernica’

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 17 noviembre

La deuda pública de España alcanza un máximo histórico de 1,71 billones de euros en septiembre

Una estudiante de Banca hace una solicitud de trabajo en el Portal de Empleo y el algoritmo le sugiere que haga de Papá Noel

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Óscar Puente anuncia que los AVE alcanzarán los 350 kilómetros por hora, solo equiparable a los trenes de China

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz en las ATP Finals

Sinner doblega a Alcaraz con su potente saque y se proclama campeón de las ATP Finals 2025

Homenajean a la UME en la antesala del primer partido de la NFL en España: 80.000 aficionados aplauden en el Bernabéu su trabajo frente a las catástrofes

Así se ha vivido el partido de la NFL entre Dolphins y Commanders en el Bernabéu: el himno y la bandera de España protagonizan el encuentro