PNV cree que Pedro Sánchez "pasa olímpicamente" de los partidos que apoyaron la investidura y "se aprovecha de Vox"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, se ha mostrado convencido de que Pedro Sánchez "pasa olímpicamente" de los partidos que apoyaron su investidura y "se aprovecha de Vox" para "mantener su posición". Además, ha afirmado que el Gobierno "está mandando mensajes y propuestas cosméticas" que parecen avisar de una convocatoria electoral.

En un diálogo en La Sexta, junto al líder de ERC Oriol Junqueras, recogida por Europa Press, Esteban se ha mostrado convencido de que, en la actualidad, el Gobierno de Pedro Sánchez no depende de los apoyos del PNV o Esquerra. "Estamos en otra fase", ha dicho.

Según el presidente del PNV, "no hay más que ver" la actuación del Gobierno, que "últimamente está mandando mensajes y propuestas cosméticas", y que "más parece que está avisando de una posible convocatoria electoral y envolverse en determinados eslóganes, que otra cosa".

Además, ha afirmado que "aunque hasta ahora" el Ejecutivo Sánchez "ha podido tirar sin Presupuestos, lo que hay es un bloqueo constitucional". En este sentido, ha asegurado que "la única alternativa" es una moción de censura. "Pero, como es constructiva y dados los números que hay en el Parlamento, se necesita a Vox, y eso bloquea todo", ha señalado.

Para Aitor Esteban "en realidad, el presidente del Gobierno se está aprovechando de Vox" o "se están beneficiando mutuamente" para mantener "esta posición". "Creo que es comprensible, durante un tiempo, repetir años con los mismos presupuestos, pero esta legislatura no ha tenido ninguno", ha indicado.

Además, se ha mostrado convencido de que Pedro Sánchez pasa olímpicamente" de lo que piensen el resto de partidos que apoyaron la investidura. "Él ha dicho que va a seguir, y como sabe que hay un bloqueo, sigue hasta el final", ha explicado.

El presidente del PNV ha precisado que al Gobierno no lo mantiene "ninguno de los grupos parlamentarios" porque "hay una mayoría negativa entre Podemos y Junts, junto con Vox y PP, y eso es lo que hay".

A su juicio, Pedro Sánchez debe preguntarse "cuál es su propia raya, en términos democráticos y de aguante del Gobierno". "Nosotros no estamos aquí para mantener un Gobierno", ha advertido.

ABORTO

Por otra parte, ha censurado el "maquillaje" del Gobierno respecto a la constitucionalización del aborto propuesta por el Gobierno. "Es un engaño a todas las mujeres, porque sabe que lo que está proponiendo perjudica el 'estatus' constitucional de ese derecho", ha añadido.

Según ha añadido, el Gobierno lo plantea "porque sabe que no va a salir" y se decide "agitar una bandera". Esteban cree que el Ejecutivo Sánchez "no lo propone como lo debería proponer, porque meterlo en Derechos y Libertades, supone que se tiene que disolver la Cámara". "¿A qué estamos jugando? ¿A engañar en un tema tan importante y delicado como este?", ha preguntado.

El presidente del PNV ha advertido de que "si esto se va a convertir en banderines preparando una especie de precampaña electoral, no sirve de gran cosa".

Preguntado por las relaciones del PNV con el PP, ha asegurado que se mantienen, "pero no son ni muy frecuentes ni nada". "No es que sea una relación muy fluida, hoy por hoy", ha añadido.

