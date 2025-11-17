Perkins Coie y Ashurst se fusionarán para crear uno de los 20 mayores despachos de abogados del mundo, denominado Ashurst Perkins Coie, que contará con 52 oficinas en 23 países, según han anunciado en un comunicado.

De este modo, el despacho resultante tendrá centro de referencia en Seattle (Estados Unidos), Londres (Reino Unido), Sídney (Australia) y Nueva York (Estados Unidos), y una "sólida experiencia en los principales centros financieros", incluidos Bruselas (Bélgica), Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Fráncfort (Alemania), Hong Kong, París (Francia), Seúl (Corea del Sur), Shenzhen (China), Singapur y Tokio (Japón).

Así, las firmas han destacado que dicha combinación une a "dos firmas de élite con implantaciones geográficas, capacidades y culturas altamente complementarias para construir un despacho integrado globalmente, con un profundo conocimiento sectorial y de áreas de práctica, enfocado de forma incansable en el éxito de sus clientes".

En concreto, Perkins Coie aporta una "posición de liderazgo en el sector tecnológico y una profunda experiencia en las áreas corporativa, de litigación y de propiedad intelectual, además de prácticas de gran prestigio en privacidad, 'fintech', medio ambiente y ciencias de la salud".

De su lado, Ashurst, "reconocida por su excelencia en innovación legal, cuenta con una presencia global consolidada, fortaleza en operaciones transfronterizas complejas y experiencia en los sectores de energía e infraestructuras, servicios financieros e inmobiliario".

En este contexto, las compañías han subrayado que la nueva Ashurst Perkins Coie será un socio de "confianza para las empresas que están dando forma al futuro de la economía global, ayudándolas a navegar en un entorno cada vez más complejo y a desbloquear oportunidades de crecimiento transformadoras".

ESTARÁ DIRIGIDA POR BILL MALLEY Y PAUL JENKINS

Por otra parte, las firmas han resaltado que de los 3.000 abogados de Ashurst Perkins Coie, más de 450 están reconocidos por 'Chambers and Partners', lo que sitúa a la firma en cuarta posición por número de abogados ranqueados por este directorio.

"Tanto Perkins Coie como Ashurst han mostrado un sólido desempeño financiero en los últimos años, que han aprovechado para invertir en tecnología líder y en sistemas de inteligencia artificial (IA) que refuerzan su capacidad de asesoramiento", han recalcado, haciendo hincapié en que Ashurst Perkins Coie aprovechará el poder de la IA para "transformar el ejercicio de la abogacía y ayudar a los clientes a adoptarla de forma eficaz para acelerar su crecimiento".

Ashurst Perkins Coie estará dirigida por Bill Malley y Paul Jenkins como co-consejeros delegados globales, garantizando la continuidad del liderazgo mientras la firma combinada entra en su siguiente fase de crecimiento.

De su lado, Karen Davies (Ashurst), y Brian Eiting (Perkins Coie) serán copresidentes de la firma combinada, mientras que Mark Birnbaum, actual presidente del comité ejecutivo de Perkins Coie, cuyo mandato ordinario finaliza a finales de 2025, continuará en el cargo hasta el cierre.