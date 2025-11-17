Espana agencias

Morant dice que Mazón volverá a quedar "retratado" en el Congreso e insiste en elecciones en la Comunidad Valenciana

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado este lunes que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, volverá a quedar "retratado" en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, a la vez que ha reiterado su petición de elecciones en la Comunidad Valenciana porque, en su opinión, la calle pide la dimisión de todo el gobierno autonómico.

La líder de los socialistas valenciano ha avisado a Mazón de que en el Congreso no podrá leer un "discurso escrito de antemano" como hizo en su declaración en Las Cortes Valencianas. "Cada grupo va a tener 15 minutos para hacerle preguntas a Mazón. Va a tener que dar respuestas", ha dicho en una entrevista en 'La mirada crítica' de 'Telecinco', que ha recogido Europa Press.

Morant ha señalado que, si bien Mazón ha renunciado al frente de la Generalitat, "sigue siendo el presidente" y "sigue cobrando" también como diputado, por lo que continúa de aforado. Asimismo, ha recordado que es el líder del PP en la Comunidad Valenciana, "el que manda", y "ha designado quién quiere que sea su sucesor, que es su mano derecha, que es el posible candidato al que apuntan tanto Vox como el Partido Popular".

"Para nosotros esta no es una salida válida", ha apuntado la ministra, recordando que la "sociedad valenciana ha salido a la calle cada 29 días" para, a su juicio, pedir la dimisión del Consell y la convocatoria de elecciones anticipadas. "Una crisis social y política de estas dimensiones solo se puede solucionar dándole voz a la ciudadanía", ha esgrimido.

"ODIO DE FEIJÓO Y ABASCAL" A PEDRO SÁNCHEZ

Cuestionada por las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, de comprometerse a pedir elecciones en Valencia si el Gobierno de Pedro Sánchez hace lo propio en España, Morant la ha calificado como "una propuesta trampa", haciendo hincapié en que el Ejecutivo central acaba de cumplir dos años, con "cifra de 22 millones de personas de trabajo" y siendo España "el país que más va a crecer de todo el mundo económicamente"

"No tiene nada que ver y no se puede medir con la misma vara de medir el odio y ese rechazo que le tienen desde el primer día a Feijóo y Abascal a Pedro Sánchez", ha argumentado Morant, rechazando así la idea del líder de Vox y volviendo a insistir que en la Comunidad Valenciana "una negligente gestión costó 229 vidas".

