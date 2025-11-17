Espana agencias

Morant cree que Mazón ha mentido en la comisión y dice que si no sabía lo que pasaba es que es "inútil o idiota"

Guardar

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado este lunes que si el presidente de la Generalitat valenciana en funciones, Carlos Mazón, no sabía lo que pasaba la tarde de la dana es porque "o eres un inútil" o "idiota", a la vez que ha señalado que está mintiendo en la comisión de investigación del Congreso y "probablemente" acabará en un juzgado.

En declaraciones al programa 'Mañaneros 360' de 'La 1', recogidas por Europa Press, la ministra ha indicado que la comparecencia de Mazón en la Cámara Baja "es todo mentira" y que no sabe si lo que cuenta es "para dormir por las noches". "Que vaya a la jueza y se lo cuente, porque este relato a la opinión pública ya no le cala nada", ha zanjado.

Cuestionada, en concreto, por la frase de Mazón "es imposible informar de lo que no sabe", Morant ha afirmado textualmente: "Pues si no lo sabes es porque eres ya inútil, idiota. Es que ya no hay palabras, es que es imposible que siga defendiendo eso", al tiempo que ha recordado había alertas esa misma tarde de la dana.

Por último, ha criticado la "dimisión fake" de Mazón al frente de la Generalitat valenciana, recordando que sigue aforado y como líder del PP valenciano. "Al final será la justicia quien dirimirá entre las distintas versiones cuál es la verdadera. Pero es que no es sólo él, es que nos han mentido todos", ha dicho, en referencia al Consell.

LA ANTIPOLÍTICA

Acabada la declaración del 'president', Moran ha insistido en que Mazón ha ido al Congreso ha mostrar "la antítesis de la política", dando la impresión de que no había que tomarse en serio la emergencia y que él no tenia que liderar la actuación de la Generalitat.

En una comparecencia ante la prensa en el Congreso, la líder de los socialistas valencianos ha insistido en pedir la dimisión completa de Carlos Mazón, también como diputado de las Cortes para que "pierda el aforamiento y vaya ante la juez".

Y ha alertado contra un nuevo pacto de PP y Vox para gobernar la comunidad, ya que "con los mismos partidos y con las mismas políticas estamos condenados a repetir la historia en la Comunidad Valenciana". "Esas coaliciones nos salen muy caras, tan caras como que nos ha costado 229 vidas", ha remachado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE cree que Leire Díez "se está desdiciendo" al pedir que se anulen los audios donde decía ser la 'dos' de Cerdán

El PSOE cree que Leire

El PP dice, tras negarse Ayuso al registro de objetores al aborto, que "si hay dudas", debe acudirse a la vía judicial

El PP dice, tras negarse

La edil de Las Palmas de Gran Canaria imputada en el caso 'Valka' renuncia a su cargo

La edil de Las Palmas

Rodríguez anuncia que el Gobierno va a incrementar las ayudas de vivienda a jóvenes en el medio rural

La responsable de Vivienda, Isabel Rodríguez, asegura que los apoyos económicos crecerán hasta 15.000 euros para quienes residan en áreas rurales, destacando el compromiso del Ejecutivo con los jóvenes y criticando la postura de la Junta de Castilla y León

Rodríguez anuncia que el Gobierno

Un profesor de un colegio de Mallorca acepta seis meses de cárcel por abusar sexualmente de tres alumnas adolescentes

Un profesor de un colegio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las cuentas del partido de

Las cuentas del partido de la NFL en Madrid: Ayuso y Almeida han pagado 3,3 millones de euros y los turistas han dejado 22 millones solo en comidas

Rufián, a Mazón: “Le digo a la cara que es un inútil, un mentiroso, un miserable y un psicópata, y ojalá pague con la cárcel”

Navacerrada, el pueblo a 1 hora de Madrid que parece sacado de una película en Navidad

Carlos Mazón defiende que no tenía ninguna responsabilidad el día de la DANA como presidente: “Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes”

La Justicia frena el desahucio de una mujer promovido por su suegra al considerar que el alquiler sigue vigente

ECONOMÍA

Telefónica comunica a los sindicatos

Telefónica comunica a los sindicatos su intención de activar un ERE en siete de sus principales filiales

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Una empresa hace realidad cada mes el sueño de un trabajador: “Se trata de vivir una experiencia extraordinaria”

Números ganadores del Super Once del 17 noviembre

DEPORTES

El FC Barcelona regresa al

El FC Barcelona regresa al Camp Nou: el Ayuntamient ha dado autorización y el primer partido será ante el Athletic

Fernando Alonso analiza el cambio de reglamento que llegará a la Fórmula 1 en 2026: “El deporte mantiene su identidad”

El histórico entrenador de tenis de las hermanas Williams se rinde ante Alcaraz: “Es el jugador más completo de la historia en cuanto a calidad”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz en las ATP Finals