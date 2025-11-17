Morant cree que Mazón está mintiendo en la comisión y dice que si no sabía lo que pasaba es que es "inútil, idiota"

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado este lunes que si el presidente de la Generalitat valenciana en funciones, Carlos Mazón, no sabía lo que pasaba la tarde de la dana es porque "o eres un inútil" o "idiota", a la vez que ha señalado que está mintiendo en la comisión de investigación del Congreso y "probablemente" acabará en un juzgado.

En declaraciones al programa 'Mañaneros 360' de 'La 1', recogidas por Europa Press, la ministra ha indicado que la comparecencia de Mazón en la Cámara Baja "es todo mentira" y que no sabe si lo que cuenta es "para dormir por las noches". "Que vaya a la jueza y se lo cuente, porque este relato a la opinión pública ya no le cala nada", ha zanjado.

Cuestionada, en concreto, por la frase de Mazón "es imposible informar de lo que no sabe", Morant ha afirmado textualmente: "Pues si no lo sabes es porque eres ya inútil, idiota. Es que ya no hay palabras, es que es imposible que siga defendiendo eso", al tiempo que ha recordado había alertas esa misma tarde de la dana.

Por último, ha criticado la "dimisión fake" de Mazón al frente de la Generalitat valenciana, recordando que sigue aforado y como líder del PP valenciano. "Al final será la justicia quien dirimirá entre las distintas versiones cuál es la verdadera. Pero es que no es sólo él, es que nos han mentido todos", ha dicho, en referencia al Consell.