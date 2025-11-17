Espana agencias

Morant admite que su equipo de redes se ha "inspirado" en la campaña de Mamdani en Nueva York para la suya en Valencia

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha admitido que, probablemente, en equipo de redes sociales se "hayan inspirado" en la identidad visual del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, para su cartel para el 'meeting' del pasado sábado en Valencia.

Así lo ha dicho en una entrevista en La Mirada Crítica de Tele 5, recogida por Europa Press, en la que se ha apartado de la decisión de su equipo de comunicación, tras ser preguntada por el posible plagio: "No soy la que ni lo hace, ni lo supervisa".

La secretaria general del PSOE de Valencia (PSPV) publicó un cartel en el que aparece ella en primer plano con un haz de luz detrás de su cabeza, sobre un fondo rojo en el que también se ven manifestantes, y con el lema "Volem votar" (Queremos votar) en la mitad superior del anuncio. Así, como uno de los carteles que publicó Mamdani, aunque este lo hizo con el lema "Socialism wins" (El socialismo gana).

Asimismo, la ministra ha aplaudido al alcalde, asegurando que es un "referente" para los socialdemócratas y un luchador que "va a luchar cara a cara contra Donald Trump". "A mí me representa y ¿por qué no se puede hacer eso?", se ha preguntado.

La ministra también ha aseverado estar "segura de que no" le van a denunciar por derechos de imagen. De este modo, ha zanjado quitando peso a la posible imitación: "Copiar de lo bueno está siempre bien".

