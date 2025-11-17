Mónica García acusa a Ayuso de atacar al Estado de Derecho por no dar la lista de objetores de la Ley del Aborto

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que la negativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a entregar una lista de objetores de conciencia del la Ley del Aborto es un ataque al Estado de Derecho.

A este respecto, ha incidido en que el procedimiento que presentará el Gobierno en el contenciosos administrativo "está en manos de la Abogacía del Estado". En su opinión, la Abogacía le dirá a Ayuso que "en este país se cumple la ley y que los derechos de las mujeres no se tocan, que son sagrados".

García también ha asegurado que la presidenta madrileña y "todo el panorama ultra" tienen una obsesión con "intentar cercenar los derechos de las mujeres". Así lo ha afirmado en una entrevista en 'La Hora' de La 1, recogida por Europa Press.

La ministra ha señalado a la 'popular' por incumplir otras leyes como las de la vivienda o la de memoria histórica, mientras que sí que tiene un registro de objetores de conciencia de la Ley de Eutanasia. "Esto no es un 'buffet' de leyes", ha espetado.

Al hilo de esto, ha descrito la situación como un "bloqueo sistemático al derecho de las mujeres" y ha afirmado que la Comunidad de Madrid no va a defender los "derechos conquistados desde hace muchos años". Finalmente, la ministra ha zanjado, asegurando que en la capital "ni siquiera el 0,5% de los abortos se registra en la (sanidad) pública" y ha apostillado que Andalucía le sigue "muy de cerca".

LA "NEGLIGENCIA" DEL GOBIERNO DE JUANMA MORENO

En otro orden de cosas, la también diputada de Sumar ha denunciado al gobierno andaluz de Juanma Moreno por no haber dado los datos de los cribados de cáncer después de su "negligencia". "Un acto de insumisión completamente irresponsable", ha criticado.

Además, ha señalado que tuvo que "hacer un recurso y un requerimiento judicial" contra Andalucía para que les dieran los datos, que, ha añadido, sirven para "devolver la confianza a las personas después de la negligencia de Andalucía".

A este respecto, ha asegurado que "no hay nadie al volante del Partido Popular para decirle a sus comunidades que cumplan y que sean transparentes" respecto a los programas de cribado de cáncer de mama o colon.

En cuanto al procedimiento para la prevención de estas dolencias, la ministra ha puntualizado que los errores en las comunidades del PP, nacen de "trocear el procedimiento". El procedimiento, ha dicho, lo hacen entre una externalización, el sector privado y la atención primaria, lo cual, en su opinión, hace que se pierda el control.