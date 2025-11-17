Mazón dice en el Congreso que respeta a las víctimas de la dana hasta el punto de asumir la responsabilidad de dimitir

El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este lunes que respeta a "todas" las víctimas de la dana hasta tal punto de asumir la máxima alta responsablidad política, que es dimitir como presidente.

Durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la gestión de aquella catástrofe, Mazón ha dicho que "todas" las víctimas tienen "el mismo derecho", así como el "dolor" del Gobierno valenciano, que las ha "acompañado" durante este último año.

Tanto que ha asumido "la más alta responsabilidad política que puede asumir un presidente de la Genelitat, que es renunciar a su cargo", ha subrayado Mazón, quien lamenta que lleve ya "demasiado "tiempo" escuchando acusaciones en su contra.