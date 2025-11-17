Espana agencias

Mazón dice al Congreso que respeta a las víctimas de la dana hasta el punto de asumir la responsabilidad de dimitir

El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este lunes que respeta a "todas" las víctimas de la dana hasta tal punto de asumir la máxima alta responsablidad política que es dimitir como presidente.

Durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la gestión de aquella catástrofe, Mazón ha dicho que "todas" las víctimas tienen "el mismo derecho", así como el "dolor" del Gobierno valenciano, que las ha "acompañado" durante este último año.

Tanto que ha asumido "la más alta responsabilidad política que puede asumir un presidente de la Generalitat, que es renunciar a su cargo", ha subrayado Mazón ante el interrogatorio de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

MÁS RESPONSABILIDAD POLÍTICA NO HAY

En otro momento, a preguntas de la diputada del PNV Idoia Sagastizabal, Mazón ha insistido en que su dimisión al año de la tragedia es un ejercicio de asunción de responsabilidades políticas "Más responsabilidad política que esa, no sé cuál pueda haber", ha contestado.

El dirigente del PP valenciano sostiene que es "el único que ha hecho autocrítica, el único que ha pedido perdón y el único que ha renunciado a su máxima responsabilidad".

Mazón ha dicho lamentar que lleve ya "demasiado tiempo" escuchando acusaciones en su contra y "muchos bulos", y ha retiterado que obró siempre "en consecuencia" de la información de la que disponía. "En base a la información de la que se disponía, no se podía actuar de otra manera, era muy difícil poder actuar de otra manera", ha reiterado al diputado de Bildu Oskar Matute.

El error que el presidente valenciano en funciones sí reconoce es "permitir, probablemente, quizá por ingenuidad, que se trasladara la imagen de un presidente ajeno a la emergencia cuando no hay nada más lejos de la realidad".

