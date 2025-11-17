Espana agencias

La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo (Asturias) ingresará en un centro de menores

La sección de Menores de la Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado al Juzgado de Menores el ingreso cautelar en el módulo terapéutico del Centro de Sograndio de la joven de 17 años detenida el pasado sábado por la muerte de su cuñada en Candamo, según fuentes de Fiscalía.

Al tratarse de una menor de edad, la instrucción de la causa se llevará a cabo por la Fiscalía. El Juzgado, conforme al criterio de la Fiscalía, acordó el ingreso en dicho centro.

Los hechos ocurrieron este sábado, en torno a las 16.05 de la tarde, en la localidad de Aces, en Candamo, cuando "supuestamente tras una discusión" la menor apuñaló a su cuñada. La autora, tras la agresión, se ausentó inmediatamente del lugar.

Trasladadas dos patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Piedras Blancas, resultó que la víctima se encontraba en estado grave. Una vez llegados los servicios médicos iniciaron tareas de reanimación.

Los agentes dieron inmediatamente comienzo a la búsqueda de la agresora, siendo localizada a las 16:30 horas en las inmediaciones de la estación de FEVE, procediendo a su detención.

La víctima de la agresión resultó fallecida a las 17:00 horas a pesar de los intentos de reanimación.

Durante el día de ayer domingo la detenida tuvo que ser trasladada por los agentes de la Guardia Civil al Hospital San Agustín de Avilés, concretamente a la unidad de Psiquiatría.

