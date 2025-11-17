Espana agencias

La FEMP acusa al Gobierno de generar "caos" con la tasa de basura, que es "discriminatoria" para los ciudadanos

Guardar

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha acusado en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) al Gobierno de haber convertido la tasa de basuras en un "caos", siendo ésta injusta y "discriminatoria para los ciudadanos".

En un comunicado, la FEMP también ha denunciado que el Ejecutivo ha implantado la tasa de residuos "sin contar con los ayuntamientos" y que no "está obligada por la Unión Europea".

Esa discriminación, según la FEMP, se prolonga pues hay ayuntamientos que pueden compensar el impacto de la tasa mientras que otros "no tienen esa posibilidad". De esta manera, las diferencias de aplicación y las quejas incrementan.

Por otro lado, la FEMP ha denunciado que haya diálogo con las comunidades y se dejen "al margen" a los ayuntamientos "en asuntos esenciales", por lo que ha exigido una reunión ordinaria de la CNAL para "abordar los déficits del sistema de financiación local" que, sostiene la federación, no se revisa desde 2002.

LA FEDERACIÓN PIDE PRESUPUESTOS

La presidenta ha afeado que el retraso de esta reunión distorsiona las cuentas de muchos ayuntamientos a la hora de aprobar sus presupuestos. Por ello, ha urgido a tramitar un real decreto ley que normalice las cuantías incluso si no salen adelante los Presupuestos Generales del Estado, evitando así situaciones como las ocurridas en 2025.

Ha recordado a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, haber solicitado la reunión en otras diez ocasiones sin haber recibido respuesta y le ha reprochado que se presuma de desacoplar la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) de los Presupuestos Generales del Estado, recordando que "otros gobiernos anteriores siempre sacaban adelante los presupuestos".

En materia fiscal, ha señalado que "lo fácil es subir los impuestos", mientras que los ayuntamientos deben velar por el movimiento de la economía local, que impulsa el crecimiento de las ciudades y beneficia directamente a los ciudadanos.

García-Pelayo ha recordado que la no prórroga en 2025 de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria ha impedido que los ayuntamientos destinen su superávit a inversiones financieramente sostenibles, obligándolos a amortizar deuda incluso cuando ya no existía.

Ha incidido en los más de 23.000 millones de euros de remanente municipal que triplican los recursos previstos en el futuro Plan Estatal de Vivienda. Estos "permitirían dar una respuesta más eficaz a la emergencia habitacional", ha asegurado.

Finalmente, ha reiterado la petición de ampliar el periodo de vigencia y gestión de los fondos europeos, "dada la dificultad de muchos ayuntamientos para completar los trámites en los plazos actuales".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mazón dice que puede que no oyera la llamada de Pradas a las 19.10 porque tenía el "móvil en la mochila"

Mazón dice que puede que

La audiencia preliminar en el caso 'Esther López' se pospone al día 3 de diciembre

La audiencia preliminar en el

Díaz exige a Mazón que deje su escaño: "Cada día que pasa sin renunciar a su acta, humilla a las víctimas"

Díaz exige a Mazón que

Declara el joven herido en un ojo por un pelotazo de la Ertzaintza en los carnavales de Tolosa tras rebrirse la causa

Infobae

Acusados de agredir a un hombre que perdió un ojo en Cantabria se declaran inocentes y uno dice que no estaba presente

Acusados de agredir a un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las cuentas del partido de

Las cuentas del partido de la NFL en Madrid: Ayuso y Almeida han pagado 3,3 millones de euros y los turistas han dejado 22 millones solo en comidas

Rufián, a Mazón: “Le digo a la cara que es un inútil, un mentiroso, un miserable y un psicópata, y ojalá pague con la cárcel”

Navacerrada, el pueblo a 1 hora de Madrid que parece sacado de una película en Navidad

Carlos Mazón defiende que no tenía ninguna responsabilidad el día de la DANA como presidente: “Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes”

La Justicia frena el desahucio de una mujer promovido por su suegra al considerar que el alquiler sigue vigente

ECONOMÍA

Telefónica comunica a los sindicatos

Telefónica comunica a los sindicatos su intención de activar un ERE en siete de sus principales filiales

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Una empresa hace realidad cada mes el sueño de un trabajador: “Se trata de vivir una experiencia extraordinaria”

Números ganadores del Super Once del 17 noviembre

DEPORTES

Fernando Alonso analiza el cambio

Fernando Alonso analiza el cambio de reglamento que llegará a la Fórmula 1 en 2026: “El deporte mantiene su identidad”

El histórico entrenador de tenis de las hermanas Williams se rinde ante Alcaraz: “Es el jugador más completo de la historia en cuanto a calidad”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz en las ATP Finals

Sinner doblega a Alcaraz con su potente saque y se proclama campeón de las ATP Finals 2025