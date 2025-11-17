La edil de Las Palmas de Gran Canaria imputada en el caso 'Valka' renuncia a su cargo

La concejala de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina (PSOE), ha renunciado a su acta tras ser imputada la semana pasada en el marco del caso 'Valka'.

Así lo ha informado este lunes el Consistorio capitalino, que agrega que dicha renuncia será trasladada al próximo Pleno ordinario, donde se tomará conocimiento de la misma.

El Ayuntamiento ha agradecido a Medina "su servicio y dedicación durante el tiempo que ha desempeñado el cargo desde su toma de posesión el pasado 16 de junio de 2023 hasta hoy".

Finalmente, el Grupo de Gobierno municipal ha deseado a la ya exconcejal "lo mejor en su vida personal y profesional".

El caso 'Valka' investiga una presunta trama de corrupción en el Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que operó entre 2015 y 2022.

La investigación se centra en la distracción de fondos públicos mediante un esquema fraudulento relacionado con el suministro de agua para parques y jardines.