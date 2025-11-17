Espana agencias

Jorge Bellver se acoge a su derecho a no declarar en el caso Azud

El actual director general de relaciones con Les Corts y exconcejal en el Ayuntamiento de València, el 'popular' Jorge Bellver, se ha acogido a su derecho a no declarar en el caso Azud.

Se trata de un procedimiento judicial en el que se investigan desde hace ocho años presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas supuestamente ficticias.

Jorge Bellver estaba citado este lunes a declarar, a las 12.15 horas, en calidad de investigado, en el Juzgado de Instrucción número 13 de València, encargado de investigar la causa. Ante el juez, se ha acogido a su derecho a no prestar testimonio, según ha podido saber Europa Press.

La citación de Bellver, acordada hace casi un mes y ratificada recientemente, se produce tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción que, además de recibir la declaración de Bellver, solicitó al Juzgado declaración testifical de una funcionaria del Ayuntamiento de València adscrita al Servicio de Patrimonio en el momento de los hechos investigados.

En 2022, la jueza ofreció al entonces diputado del PP en la cámara autonómica y exconcejal en el Ayuntamiento de València bajo mandatos de Rita Barberá personarse en la causa por si deseaba "ejercitar sus derechos como estime conveniente" después de que su nombre apareciera en una lista de regalos que la trama supuestamente hizo cuando ocupaba el cargo de edil de Urbanismo. El en ese momento parlamentario, sin embargo, "no encontró razón para personarse".

Ahora, cuando ya no ostenta la condición de diputado y, por tanto, no está aforado, se le cita a declarar en calidad de investigado en este procedimiento.

Bellver está investigado dentro de la pieza principal del caso Azud, la denominada 'Operación colegios', una parte de la trama calificada de "paradigmática" al entrar en ella la práctica totalidad de las personas investigadas y, fundamentalmente, aquellas a las que se les abonaron "grandes cantidades de dinero" como comisiones ilícitas por parte del grupo del empresario Jaime Febrer.

Se trata de la única en la que "convergen" los principales investigados y en la que la jueza señala las 'mordidas' que habrían recibido por esta operación el exvicealcalde de València Alfonso Grau, considerado mano derecha en su tiempo de la fallecida Rita Barberá; el cuñado de la exalcaldesa y abogado, José María Corbín; y el exconcejal socialista y exsubdelegado del gobierno en Valencia, Rafael Rubio, entre otros.

En concreto, en la 'Operación colegios', a Bellver se le relaciona presuntamente con una permuta del consistorio para entregar parcelas a una mercantil de Febrer a cambio de que la misma se hiciera cargo de la deuda municipal. Los terrenos, según la instrucción, se adjudicaron a dedo y por un precio muy inferior al real, lo que habría beneficiado al promotor.

