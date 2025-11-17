Espana agencias

Ingresa en prisión un pasajero detenido en el Aeropuerto de Barcelona con 14 kilos de cocaína en su ropa y un peluche

Guardar

La Policía Nacional ha detenido en el Aeropuerto de Barcelona a un hombre que viajaba desde Perú, con escala en Sao Paulo (Brasil), con un total de 14,47 kilos de cocaína de "gran pureza" enganchadas a la ropa y en el interior de un peluche de su equipaje. Acabó ingresando en prisión posteriormente por un presunto delito contra la salud pública.

Los agentes identificaron al hombre en uno de los controles que el Grupo de Policía Judicial contra el tráfico de drogas en este aeropuerto, donde los agentes pueden registrar los equipajes e interrogar a posibles portadores que proceden de "vuelos calientes" de Sudamérica, y que pueden presentar nerviosismo e incongruencias sobre el motivo de su viaje, informa la Policía Nacional en un comunicado.

En este caso, las respuestas del hombre al ser interrogado hicieron sospechar a los agentes, por lo que registraron sus pertenencias, y encontraron 10 planchas que a simple vista parecía cocaína, además de cuatro paquetes de endulzante y dos cilindros en el interior de un peluche con la misma sustancia blanquecina.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mónica García acusa a Ayuso de atacar al Estado de Derecho por no dar la lista de objetores de la Ley del Aborto

Mónica García acusa a Ayuso

Mazón dice que puede que no oyera la llamada de Pradas a las 19.10 el día de dana porque tenía el "móvil en la mochila"

Mazón dice que puede que

Mazón dice en el Congreso que respeta a las víctimas de la dana hasta el punto de asumir la responsabilidad de dimitir

Mazón dice en el Congreso

El abogado de Puigdemont pide al TC abstraerse de la agenda política y resolver "conforme a derecho"

El abogado de Puigdemont pide

El acusado de provocar un incendio en el monte Naranco de Oviedo en 2023 acepta 8 años de prisión

El acusado de provocar un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Navacerrada, el pueblo a 1

Navacerrada, el pueblo a 1 hora de Madrid que parece sacado de una película en Navidad

Carlos Mazón defiende que no tenía ninguna responsabilidad el día de la DANA como presidente: “Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes”

La Justicia frena el desahucio de una mujer promovido por su suegra al considerar que el alquiler sigue vigente

La carrera por el voto joven: la estrategia que siguen PSOE, PP, Vox y Sumar para seducir a la generación digital

Comer en alta mar persiguiendo al narco: raciones ‘halal’ de 12,5 euros para los detenidos y dietas de solo 14 euros para los agentes de Vigilancia Aduanera

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 17 noviembre

La deuda pública de España alcanza un máximo histórico de 1,71 billones de euros en septiembre

Una estudiante de Banca hace una solicitud de trabajo en el Portal de Empleo y el algoritmo le sugiere que haga de Papá Noel

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Óscar Puente anuncia que los AVE alcanzarán los 350 kilómetros por hora, solo equiparable a los trenes de China

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz en las ATP Finals

Sinner doblega a Alcaraz con su potente saque y se proclama campeón de las ATP Finals 2025

Homenajean a la UME en la antesala del primer partido de la NFL en España: 80.000 aficionados aplauden en el Bernabéu su trabajo frente a las catástrofes

Así se ha vivido el partido de la NFL entre Dolphins y Commanders en el Bernabéu: el himno y la bandera de España protagonizan el encuentro