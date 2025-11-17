'Génova' dice que Mazón ya asumió la máxima responsabilidad al dimitir y evita valorar su comparecencia en el Congreso

La dirección nacional del PP ha asegurado este lunes que el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ya asumió la máxima responsabilidad al presentar su dimisión y ha evitado valorar sus declaraciones durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la dana del Congreso. A su entender, "ahora mismo lo más importante en Valencia es la reconstrucción, sin lugar a dudas".

"Nosotros estábamos en el comité de dirección, entonces no he podido escuchar esas declaraciones", ha declarado el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, al ser preguntado cómo valora los nuevos detalles que está ofreciendo Mazón en el Congreso, como que puede que no oyera la llamada de su consejera Salomé Pradas a las 19.10 horas el día de la dana porque tenía el móvil "en la mochila" o que entró en el Ventorro con escoltas pero salió sin ellos.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Bravo ha recalcado que lo que está "claro es que el presidente Mazón ya declaró la comisión de investigación de las Cortes Valencianas, que hoy está en el Congreso" y "que asumió el máximo grado de responsabilidad, que es la dimisión".

"Y lo que no sabemos, porque no van a comparecer, es dónde estaba el señor Sánchez, los ministros de su Gobierno, la delegada del Gobierno y toda la gente que tuvo algún tipo de responsabilidad que todavía no ha comparecido ni ha dado explicaciones en ningún sitio", ha enfatizado el dirigente del PP, afeando al presidente del Gobierno y a Pilar Bernabé que no hayan comparecido como Mazón.

EL PPCV ENCARGADO DE LA NEGOCIACIÓN CON VOX

En este sentido, Bravo ha subrayado que Carlos Mazón "está dando las explicaciones oportunas" y ha añadido que, tras la dana de hace un año, "ahora mismo lo más importante en Valencia es la reconstrucción, sin lugar a dudas".

Al ser preguntado cómo van las negociaciones entre PP y Vox para elegir como nuevo presidente de la Generalitat a Juanfran Pérez Llorca, Bravo ha señalado que es el PPCV el que está "trabajando esas negociaciones".

Dicho esto, ha reiterado que "lo realmente importante ahí es centrarse en lo que los valencianos esperan", que es "un trabajo en esa reconstrucción" de Valencia para "dar respuesta a los enormes sufrimientos" tras la catástrofe. "Y eso es en lo que el Partido Popular está, en lo importante, en la reconstrucción", ha apostillado.

¿CONGRESO DEL PPCV?

Al ser interpelado si el PP tiene prevista la renovación orgánica en el PPCV, dado que Mazón sigue siendo presidente del partido en la Comunidad Valenciana, Bravo ha indicado que "lo importante ahora" es investir un nuevo presidente de la Generalitat, "cuyo único objetivo tiene que ser la reconstrucción en Valencia".

En este punto, ha dicho que el PP espera que el Gobierno también se centre en esa labor de reconstrucción porque no apoyaron los presupuestos de la región para esa labor de recuperación mientras que Alberto Núñez Feijóo sí que respaldó en el Congreso los reales decretos sobre la dana.

"El Partido Popular ha cumplido, el Partido Socialista no", ha enfatizado Bravo, para añadir que a los valencianos "les importa poco" los asuntos orgánicos porque lo que quieren es tener un gobierno que "siga trabajando por esa reconstrucción".