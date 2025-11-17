Espana agencias

Fúnez (PP) cree que las propuestas de Montero son "marrullerías sanchistas"

La vicesecretaria nacional de Políticas de Salud y Políticas Sociales del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha asegurado este lunes que no dan confianza ni credibilidad a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que las cuestiones que ha puesto sobre la mesa durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) son "marrullerías sanchistas".

En declaraciones de este lunes en Barcelona, ha afirmado que "un gobierno que no ha presentado presupuestos en toda una legislatura está absolutamente inhabilitado para hablar de un nuevo sistema de financiación".

"Al final la crónica política de España, por desgracia, es la crónica judicial del Partido Socialista, y no lo que martes a martes se aprueba en el Consejo de Ministros, que ya sabemos que no va a ningún sitio", ha añadido.

CARLOS MAZÓN

Preguntada por las explicaciones del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ante el Congreso, ha apuntado que Mazón ya asumió "sus responsabilidades políticas" presentando hace unas semanas.

"Mazón ha explicado con todo rigor y con toda seriedad la situación que él vivió en aquellos momentos, lo que vivió la Comunidad Valenciana y el compromiso que él asumió desde el principio, tendiendo la mano a todos los sectores y también tendiéndola a todas las administraciones públicas, gobernase quien gobernase", ha dicho Fúnez.

Ha asegurado que "no recibió la misma ayuda por parte de todos", al menos por parte del Gobierno de España.

MENORES Y TECNOLOGÍA

Fúnez se ha reunido este lunes con diferentes sectores en relación con la protección de los menores respecto al uso de las nuevas tecnologías.

Ha explicado que le han pedido protección para los menores en redes sociales y en el ámbito tecnológico, así como "penas más duras" para los contenidos perjudiciales para los menores.

"Es necesario que nuestra ley, que nuestro ámbito jurídico, sea absolutamente duro y riguroso con aquellos que cuelgan contenido que hace daño a nuestro menores", ha señalado.

Para Fúnez, el hecho de que la reunión se haya prolongado refleja, en sus palabras, que el Gobierno no gobierna: "Gobernar es preocuparse de los menores, es preocuparse de las familias, es poner limitación, como les decía, y proteger a los menores en el ámbito de las redes sociales".

