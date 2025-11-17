Espana agencias

El PSOE insta a Junts a seguir aprobando leyes para proteger a los ciudadanos del riesgo de pobreza

Guardar

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha instado a las fuerzas políticas a seguir aprobando leyes en el Congreso de los Diputados señalando que las iniciativas aprobadas permitieron que 11 millones de españoles esquivaran el riesgo de pobreza en el año 2024.

Mínguez ha hecho estas declaraciones al ser preguntada en concreto por Junts, y si contemplan alguna estrategia para que la formación de Carles Puigdemont vuelva a la mayoría de investidura después de anunciar su ruptura con el Gobierno y el bloqueo de la legislatura.

"Hemos hablado ya de Junts, el PSOE respeta las decisiones de los diferentes partidos políticos", ha indicado la portavoz, aunque a renglón seguido ha citado un reciente informe de la Red Europea de lucha contra la pobreza que señala que en el año 2024 "11 millones de españoles han esquivado el riesgo de pobreza gracias al papel protector del Estado, en forma de prestaciones y de pensiones", ha indicado en una rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva del PSOE en la sede de la calle Ferraz.

"Esos 11 millones de personas ha contado con un Parlamento que les ha aprobado diferentes medidas que protegen al día a día de nuestras familias. Y para aprobarlas hemos necesitado de la complicidad de muchos grupos parlamentarios", ha subrayado, reprochando a "PP, Vox y UPN" que voten siempre "no a todo".

Sin embargo, ha continuado, la "mayoría parlamentaria" que componen el resto de fuerzas han evitado que esas personas sufrieran pobreza. "Es ahí donde nos queremos situar", ha señalado, insistiendo en que deben continuar dialogando para sacar adelante iniciativas.

"Por eso la insistencia del PSOE en que los partidos nos sentemos y negociemos, porque detrás de nuestras decisiones está el de proteger o no proteger a la mayoría social de nuestro país", ha advertido.

DOS AÑOS POR DELANTE HASTA 2027

Asimismo, la portavoz socialista ha señalado que la Ejecutiva presidida por el secretario general Pedro Sánchez ha "celebrado" los dos años de legislatura tras las elecciones del 23 de julio de 2023. A este respecto fuentes socialistas señalan que Sánchez ha insistido en que quedan dos años más por delante, reiterando su intención de agotar la legislatura hasta el año 2027.

Los socialistas han hecho balance de las 46 iniciativas aprobadas por el Congreso en los últimos dos años que, a su juicio desmienten a quienes critican que el Gobierno "no legisla".

"En 18 meses hemos aprobado 46 leyes, lo que da una media de dos leyes y media al mes y se han ganado el 88% de las votaciones que se han llevado a cabo en el Congreso. Con lo cual, esto significa que hay un Gobierno que legisla que aprueba leyes y que eso, en ningún caso, es debilidad parlamentaria", ha defendido.

Además, ha sacado pecho de los datos de crecimiento económico y empleo, con más de 22 millones de personas ocupadas, recalcando además que no solo se preocupan de los datos macroeconómicos sino también prestan atención a la economía de las familias "de lo micro" con las subidas de pensiones y del salario mínimo, las becas "o la primera Ley de Vivienda".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo (Asturias) ingresará en un centro de menores

La menor detenida por matar

El PP alerta del riesgo de que España entre en "colapso y parálisis" en 2026 si no hay PGE ni fondos Next Generation

El PP alerta del riesgo

Pujol comparecerá por videoconferencia al inicio del juicio para explicar su estado de salud

Pujol comparecerá por videoconferencia al

El PP, sobre presuntas mordidas por obra pública que apunta la UCO: "La imagen de corrupción está adosada a Sánchez"

El PP, sobre presuntas mordidas

El PSOE asegura salir "a ganar" en Extremadura y carga contra el PP en las CCAA: "Renuncian a ejercer sus competencias"

El PSOE asegura salir "a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional evaluará por

La Audiencia Nacional evaluará por videoconferencia la salud de Jordi Pujol antes del inicio del juicio

Las cuentas del partido de la NFL en Madrid: Ayuso y Almeida han pagado 3,3 millones de euros y los turistas han dejado 22 millones solo en comidas

Rufián, a Mazón: “Le digo a la cara que es un inútil, un mentiroso, un miserable y un psicópata, y ojalá pague con la cárcel”

Navacerrada, el pueblo a 1 hora de Madrid que parece sacado de una película en Navidad

Carlos Mazón defiende que no tenía ninguna responsabilidad el día de la DANA como presidente: “Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes”

ECONOMÍA

Telefónica comunica a los sindicatos

Telefónica comunica a los sindicatos su intención de activar un ERE en siete de sus principales filiales

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Una empresa hace realidad cada mes el sueño de un trabajador: “Se trata de vivir una experiencia extraordinaria”

Números ganadores del Super Once del 17 noviembre

DEPORTES

Luca Zidane aprovecha el viaje

Luca Zidane aprovecha el viaje de su selección a Arabia Saudí para visitar La Meca antes comenzar la recuperación de su lesión

El FC Barcelona regresa al Camp Nou: el Ayuntamient ha dado autorización y el primer partido será ante el Athletic

Fernando Alonso analiza el cambio de reglamento que llegará a la Fórmula 1 en 2026: “El deporte mantiene su identidad”

El histórico entrenador de tenis de las hermanas Williams se rinde ante Alcaraz: “Es el jugador más completo de la historia en cuanto a calidad”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1