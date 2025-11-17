El PSOE cree que Leire Díez "se está desdiciendo" al pedir que se anulen los audios donde decía ser la 'dos' de Cerdán

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, considera que la exmilitante socialista Leire Díez --citada a declarar este lunes en el juzgado por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias-- "se está desdiciendo" al pedir que se anulen los audios en los que afirma actuar como "mano derecha" del entonces secretario de Organización, Santos Cerdán.

A este respecto, fuentes socialistas no descartan por completo emprender acciones legales contra Díez en función de cómo evolucione el procedimiento, pero consideran que está reculando y que fue un farol decir que representaba al PSOE.

En una rueda de prensa desde la sede nacional del partido, en la calle Ferraz, Mínguez ha insistido en que Díez "no forma parte ya del PSOE, tampoco Koldo ni Ábalos", ha señalado en referencia al exministro socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, ambos investigados en el Tribunal Supremo por presuntos delitos de corrupción.

En ese sentido ha asegurado que el PSOE mantiene "colaboración máxima con la Justicia" e insiste en que no tienen nada que ocultar. A continuación ha señalado que, a su juicio, Díez "se está desdiciendo de sus palabras y quiere que esto no esté constando".

De este modo hace referencia a los audios en los que la exmilitante socialista asegura que Cerdán tenía conocimiento de sus movimientos, en los que ofrecía acuerdos a cambio de información comprometedora de funcionarios públicos.

Mínguez ha hecho estas declaraciones el mismo día que Díez ha acudido a declarar ante el juez Arturo Zamarriego, que investiga la causa contra ella y el empresario Javier Pérez Dolset, y haya pedido la nulidad de todas las grabaciones y que no se utilizasen en el procedimiento. No obstante, el juez ha ordenado reproducirlos antes del interrogatorio.

Uno de esos audios, facilitados por el fiscal Ignacio Stampa, recoge una reunión con Díez en la que se le oye presentarse como "la mano derecha" del entonces 'número tres' del partido y "la persona del PSOE" para indagar en supuestas malas praxis de fiscales y miembros de cuerpos policiales.

Mínguez ha hecho estas declaraciones al ser interrogada sobre el motivo por el que el partido no se querella contra Díez, dado que en esos audios afirma representar al PSOE.

A este respecto, fuentes socialistas no descartan tomar alguna acción judicial contra Díez más adelante, y señalan que depende de como evolucione el proceso judicial.

No obstante, insisten en que, a su juicio, la exmilitante socialista está dando marcha atrás sobre su presunta vinculación con la dirección del PSOE. Por tanto, irán "paso a paso" viendo como evoluciona el procedimiento judicial y qué versión ofrece ante el juez.