El PP cree que Puente no tiene credibilidad para anunciar mejoras en AVE cuando está provocando retrasos y no invierte

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, considera que el ministro de Transportes, Óscar Puente, tiene poca credibilidad para anunciar mejoras en el AVE cuando durante su gestión al frente de este Ministerio los viajes en alta velocidad son "más largos que nunca" por los retrasos y se invierte menos.

Así se ha pronunciado después de que Puente haya anunciado --en los desayunos de Europa Press-- un plan para incrementar hasta los 350 kilómetros por hora la velocidad de los trenes en la red ferroviaria española de alta velocidad, sólo comparable en todo el mundo a las prestaciones de la red china. Además, el ministro ha avanzado que se construirá una estación de AVE en el municipio madrileño de Parla.

"Yo creo que todo lo que sea mejorar siempre es una buena noticia. Pero es que este señor es el que hace justo lo contrario: Habla de reducir tiempos de trayecto de viaje y lo que hemos visto es que los trayectos de viaje son al contrario, más largos que nunca en la historia", ha enfatizado Bravo.

Es más, el dirigente del Partido Popular ha señalado que Puente ahora habla de inversiones pero "es el que menos está invirtiendo y está provocando parte de las parálisis y de los retrasos de los trenes".

Bravo también ha recordado las declaraciones del ministro de Transportes hace una semana, tras aprobarse una enmienda del PP a la Ley de Movilidad Sostenible para recuperar las compensaciones por los retrasos en alta velocidad, cuando aseguró que "él no iba a aceptar las indemnizaciones por los retrasos del AVE".

"Entonces, si es para mejorar, siempre será una buena noticia, pero permítame que la persona que los anuncia no es la persona que tiene más credibilidad en esto de la gestión de esta parte", ha finalizado el vicesecretario del PP.

