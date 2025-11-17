Espana agencias

El decano del ICAM cree que hay indicios "más que concurrentes" para condenar al fiscal general del Estado

Guardar

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, opina que hay indicios "más que concurrentes" para condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador,

Así lo ha señalado en rueda de prensa este lunes en relación al juicio que quedó el pasado jueves visto para sentencia y en el que el ICAM formaba parte como acusación particular. Ribón ha destacado que, una vez practicada la prueba en el procedimiento, "el Colegio observa indicios más que concurrentes de posible responsabilidad penal del fiscal general".

Según apunta, esos indicios se sustentan en varios elementos como el dominio de los hechos por parte del fiscal general, en tanto que es superior jerárquico de toda la Fiscalía. Así, destaca que "hay indicios directos derivados de la cronología de los acontecimientos e indirectos procedentes de testimonios convergentes".

"Uno de los hechos más graves, a juicio del ICAM, sería el borrado del teléfono móvil, lo que agrava la inferencia del dolo, especialmente por haberse producido de modo cronológicamente concurrente con la apertura de la causa por parte del Tribunal Supremo", apunta.

Además, ha insistido en que el perjuicio está "plenamente acreditado" desde la perspectiva del derecho de defensa, "núcleo central de la actuación del Colegio en este caso".

Por otro lado, ha destacado que la decisión de iniciar acciones penales fue "colectiva, unánime y muy madurada" por parte de la Junta de Gobierno del Colegio, subrayando que "no existió ningún tipo de presión para adoptar esta posición".

El decano ha señalado que la Junta de Gobierno actuó como órgano soberano y lo hizo tras un proceso interno "muy complejo, pero al mismo tiempo muy madurado y muy bien planteado".

El decano ha recordado además que el ICAM fue "pionero" en activar esta vía frente a la Fiscalía General, destacando que el movimiento no surgió de impulsos individuales, sino de una reflexión institucional profunda. De igual modo, ha ensalzado el amplio respaldo recibido por los profesionales del derecho.

"Han sido miles las comunicaciones que hemos recibido, y la respuesta ha sido de total adhesión, apoyo y reconocimiento. Para nosotros era un hecho sin precedentes y una fractura plena del derecho de defensa", ha apuntado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mazón dice que puede que no oyera la llamada de Pradas a las 19.10 el día de dana porque tenía el "móvil en la mochila"

Mazón dice que puede que

Ingresa en prisión un pasajero detenido en el Aeropuerto de Barcelona con 14 kilos de cocaína en su ropa y un peluche

Ingresa en prisión un pasajero

Mazón dice en el Congreso que respeta a las víctimas de la dana hasta el punto de asumir la responsabilidad de dimitir

Mazón dice en el Congreso

El abogado de Puigdemont pide al TC abstraerse de la agenda política y resolver "conforme a derecho"

El abogado de Puigdemont pide

El acusado de provocar un incendio en el monte Naranco de Oviedo en 2023 acepta 8 años de prisión

El acusado de provocar un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Navacerrada, el pueblo a 1

Navacerrada, el pueblo a 1 hora de Madrid que parece sacado de una película en Navidad

Carlos Mazón defiende que no tenía ninguna responsabilidad el día de la DANA como presidente: “Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes”

La Justicia frena el desahucio de una mujer promovido por su suegra al considerar que el alquiler sigue vigente

La carrera por el voto joven: la estrategia que siguen PSOE, PP, Vox y Sumar para seducir a la generación digital

Comer en alta mar persiguiendo al narco: raciones ‘halal’ de 12,5 euros para los detenidos y dietas de solo 14 euros para los agentes de Vigilancia Aduanera

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 17 noviembre

La deuda pública de España alcanza un máximo histórico de 1,71 billones de euros en septiembre

Una estudiante de Banca hace una solicitud de trabajo en el Portal de Empleo y el algoritmo le sugiere que haga de Papá Noel

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Óscar Puente anuncia que los AVE alcanzarán los 350 kilómetros por hora, solo equiparable a los trenes de China

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz en las ATP Finals

Sinner doblega a Alcaraz con su potente saque y se proclama campeón de las ATP Finals 2025

Homenajean a la UME en la antesala del primer partido de la NFL en España: 80.000 aficionados aplauden en el Bernabéu su trabajo frente a las catástrofes

Así se ha vivido el partido de la NFL entre Dolphins y Commanders en el Bernabéu: el himno y la bandera de España protagonizan el encuentro