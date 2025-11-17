Espana agencias

El Congreso convoca dos comisiones de investigación sobre el apagón ante la falta de acuerdo para fusionarlas

Guardar

El Congreso mantiene en su agenda semanal celebrar este martes la sesión constitutiva de dos comisiones de investigación sobre el apagón que sufrió el país el pasado 28 de abril, dada la incapacidad de los grupos parlamentarios para ponerse de acuerdo en fusionarlas.

Ambas comisiones de investigación fueron aprobadas por el Pleno del Congreso, pero una la impulsaron los partidos del Gobierno y la otra la registró el PP: la de PSOE y Sumar contó con el voto en contra de PP y Vox, mientas que la del Grupo Popular fue rechazada por socialistas y Sumar. Si las dos salieron adelante en el hemiciclo fue porque Junts y Podemos decidieron apoyar ambas.

Aquello ocurrió a finales del pasado mes de mayo y después las comisiones de investigación se metieron en un cajón hasta que en septiembre se pidió a los grupos parlamentarios que inscribieran a sus representantes.

Al ser comisiones de investigación sobre los mismos hechos, los grupos pequeños inscribieron a los mismos diputados para ambas, confiando en que se impusiera el sentido común y hubiera un acuerdo para fusionarlas. Pero de momento no ha sido posible y las dos comisiones de investigación han sido convocadas para el próximo martes, con media hora de diferencia.

La sesión constitutiva es en la que se toma nota de los diputados adscritos y se elige a los miembros de la Mesa: una Presidencia, dos Vicepresidencias y dos Secretarías.

UNA LEGISLATURA RÉCORD EN COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

Y todo ello cuando el Congreso ha batido ya su récord de comisiones de investigación trabajando al mismo tiempo. Actualmente están abiertas las dos que el PSOE pactó con ERC y Junts a cambio de su voto para la Presidencia del Congreso (una sobre los atentados yihadistas de 2017 en Cataluña y otra sobre las 'cloacas' de Interior, a la que se añadió el 'caso Pegasus') y la relativa a la gestión de la dana, que acaba de empezar con las comparecencias.

Asimismo, están pendiente de su debate en el Pleno otras dos: la que lanzó el PSOE antes del verano tras el ingreso en prision de Santos Cerdán, dedicada otra vez al caso Koldo (ya se constituyó una que se cerró sin conclusiones), y la que Sumar registró en marzo para investigar el modelo público-privado de gestión sanitaria y que Más Madrid quiere centrar en Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, procesado por fraude fiscal.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un jurado popular declara culpable de asesinato al acusado de matar a un hombre en Ugena (Toledo)

Un jurado popular declara culpable

La jueza de la dana reitera que el control de los barrancos en emergencia por inundación corresponde a la Generalitat

La jueza de la dana

Rebajan a 12 años la pena para el acusado de asesinar a un hombre en Ugena (Toledo) por confesar y reparar el daño

Rebajan a 12 años la

El PP cree que Puente no tiene credibilidad para anunciar mejoras en AVE cuando está provocando retrasos y no invierte

El PP cree que Puente

La jueza de la dana estudia dos nuevas posibles víctimas a petición de sus familiares

La jueza de la dana
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El alcalde de Alpedrete cuestiona

El alcalde de Alpedrete cuestiona que el asesinato de la mujer de 60 años sea violencia de género: “Quería mucho a su mujer”

La jueza de la DANA cita a declarar a la directora general de la Secretaría del President por una llamada con Mazón a las 19:42h

La Audiencia Nacional evaluará por videoconferencia la salud de Jordi Pujol antes del inicio del juicio

Las cuentas del partido de la NFL en Madrid: Ayuso y Almeida han pagado 3,3 millones de euros y los turistas han dejado 22 millones solo en comidas

Rufián, a Mazón: “Le digo a la cara que es un inútil, un mentiroso, un miserable y un psicópata, y ojalá pague con la cárcel”

ECONOMÍA

La bombona de butano encadena

La bombona de butano encadena su tercera bajada de precio: esto costará a partir del martes

Números ganadores del Super Once del 17 noviembre

España arrasa en Europa: la Comisión Europea anuncia que será la economía de la zona euro que más crecerá hasta 2027

Precio de la luz bajará este 18 de noviembre: estas son las horas más baratas del día

El Gobierno avisa a los comercios: vigilará las “falsas rebajas” del Black Friday e investigará “otras prácticas comerciales desleales”

DEPORTES

El exjugador Dani Benítez habla

El exjugador Dani Benítez habla del error que destrozó su carrera: “Me metí una raya de cocaína creyendo que iba a estar mejor para ir a entrenar”

Luca Zidane aprovecha el viaje de su selección a Arabia Saudí para visitar La Meca antes comenzar la recuperación de su lesión

El FC Barcelona regresa al Camp Nou: el Ayuntamient ha dado autorización y el primer partido será ante el Athletic

Fernando Alonso analiza el cambio de reglamento que llegará a la Fórmula 1 en 2026: “El deporte mantiene su identidad”

El histórico entrenador de tenis de las hermanas Williams se rinde ante Alcaraz: “Es el jugador más completo de la historia en cuanto a calidad”