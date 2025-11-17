Díaz exige a Mazón que deje su escaño: "Cada día que pasa sin renunciar a su acta, humilla a las víctimas"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha exigido al presidente de la Comunidad Valenciana en funciones, Carlos Mazón, que deje su acta de diputado autonómico dado que cada día que mantiene su escaño "humilla a las víctimas".

"Cada día que pasas sin que el señor Mazón deje el acta de diputado, es un día más que humillas a las víctimas. Vuelvo a exigir que el señor Mazón abandone la vida pública española y que deje el acta de diputado", ha lanzado en declaraciones a los medios en el marco de las jornadas 'Metafuturo', organizadas por 'Atresmedia'.

Precisamente Mazón está compareciendo este lunes en la comisión de investigación sobre la gestión de la dana en el Congreso de los Diputados.

MAZÓN ES UN "MENTIROSO" QUE TERMINARÁ EN EL "BANQUILLO"

Posteriormente, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha criticado en rueda de prensa este lunes en Madrid que Mazón ha demostrado ser un "mentiroso compulsivo" con su comparecencia en este órgano, además de afearle que ha tenido la "desfachatez" de acudir siendo aún presidente en funciones de la Generalitat valenciana.

Hernández ha lanzado que Mazón "debería pedir perdón una a una" a todas las víctimas de la dana y ha augurado que esta comparecencia en el Congreso será la "antesala del banquillo de los acusados y de la cárcel" por su responsabilidad en la gestión del temporal. "Lo que empezó en 'El Ventorro' terminará en Soto del Real", ha apostillado.

A su vez, ha recriminado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que es el "responsable último" de las "mentiras de Mazón", al que ha definido también como un "cadáver político".

Incluso ha denunciado que los populares son un "partido de hooligans" capaz de "traicionar al pueblo de valencia", con tal de "seguir en el poder" mediante acuedos con Vox en esta comunidad para conservar la Generalitat en vez de convocar comicios.