Abascal advierte a Guardiola que si necesita a Vox para gobernar "o pasa por el aro, o repite elecciones"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este lunes a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de que si tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, el resultado es el mismo y necesita a Vox para gobernar, "o pasa por el aro, o repite elecciones, o pacta con el PSOE".

Y es que, si Guardiola "quiere aplicar las políticas del Pacto Verde, y las políticas de género, que le vaya a pedir el voto a Sánchez y a su corrupto de guardia en Extremadura, al señor Gallardo", ha espetado Abascal este lunes en un acto público en Mérida.

Santiago Abascal ha señalado que "en unas semanas se va a emitir el veredicto de la santa voluntad del pueblo" en las elecciones de Extremadura, tras lo que ha planteado que "si el resultado es el mismo, ¿qué va a hacer la señora Guardiola?" si necesita a Vox para poder gobernar.

En ese caso, Vox va "a sacar el aro, que va a ser el mismo, y la señora Guardiola o pasa por el aro, o repite elecciones, o pacta con el PSOE", ha resaltado el presidente de Extremadura, quien ha considerado que la presidenta extremeña "está encaprichada de si misma, y los corruptos están envalentonados", ha dicho.

Santiago Abascal se ha pronunciado de esta forma este lunes en Mérida, donde ha participado en un acto público de presentación de los candidatos de Vox a las elecciones generales del próximo 21 de diciembre en Extremadura, que encabeza Óscar Fernández Calle.

Así, Abascal ha tachado de "insulto de Pedro Sánchez a los extremeños" que haya presentado de candidato del PSOE a Miguel Gallardo, que está a un paso del banquillo y que sólo quiere el acta para estar aforado", y que creó "un puesto falso de trabajo" al hermano de Pedro Sánchez, que "no sabía ni dónde estaba".

A su juicio, la explicación de que Sánchez haya presentado a Gallardo es porque "no le importa perder con Gallardo, porque espera ganar con una candidata oculta, que se llama María Guardiola", ya que es "la encargada de aplicar las políticas socialistas en Extremadura".

"HABRÁ QUE VOTAR LAS VECES QUE HAGA FALTA"

Por este motivo, el líder de Vox, ha reiterado que en el caso de que el PP necesite a Vox para gobernar, "o pasan por el aro de nuestras exigencias, o habrá que votar las veces que haga falta", ha insistido Santiago Abascal, quien ha aseverado que las exigencias de Vox "no son cargos, no son para sentarnos, es que a la gente le vaya mejor".

"Así que ni Gallardo, ni Guardiola, ni la estafa 'pepera', ni la mafia sociata", sino que ha reafirmado que frente a ellos, está el candidato Óscar Fernández "y el sentido común de Vox", tras lo que ha considerado que Extremadura "está preparada para un vuelco histórico".

Abascal ha censurado que tengan que "aguantar la monserga del PP de la pinza entre PSOE y Vox", respecto de la que ha preguntado "¿cómo se atreven a acusarnos de pinza".

EL ADELANTO ELECTORAL, UN "CAPRICHO" DE GUARDIOLA

El presidente de Vox ha tachado de "capricho" de Guardiola el adelanto electoral en Extremadura, ya que no quiso aceptar las peticiones de Vox para aprobar los presupuestos que, según ha desvelado, pasaban por realizar una "declaración explítica" de rechazar el Pacto Verde, una rebaja de impuestos o iniciar la deportación de inmigrantes ilegales en la región.

"Igual que vamos a restaurar la soberanía energética de España, vamos a restaurar nuestra seguridad, nuestra identidad y nuestra prosperidad", ha reafirmado Abascal, quien ha reiterado que en materia de inmigración, Vox va "proponer la deportación inmediata de todos aquellos que legales, cometan delitos en España", así de "todos los que han entrado ilegalmente", y de "todos los que están en España pero en vez de trabajar han decidido que van a vivir de las ayudas sociales", ha reafirmado.

Junto a eso, "vamos a pedir a los españoles que se han ido, que vuelvan", ha destacado el dirigente de Vox, quien ha considerado que PP y PSOE llevan a España "a la islamización por la vía de abrir la puerta a la inmigración masiva", ha criticado.

Frente a todo ello, Vox tiene "a los mejores candidatos, a los más valientes", que encabezan la candidatura de Vox en Cáceres y Badajoz, Óscar Fernández Calle y Ángel Pelayo Gordillo, respectivamente, a los ha querido dar las gracias, ya que según ha dicho, "no es fácil ser de Vox, no es fácil dar el paso por mucho que os apetezca".

Así, se ha dirigido al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle, para trasladarle que tiene por delante "una tarea extraordinaria", tras lo que ha vaticinado que "esta campaña va a ser dura, va a ser difícil, pero el día siguiente va a ser más difícil, porque la presión a la que nos van a someter va a ser extraordinaria", ha dicho.

Según ha vaticinado, Vox va a obtener un "resultado extraordinario" el próximo 21 de diciembre, tras lo que se les va a pedir que les entreguen su apoyo al PP para formar gobierno, tras lo que ha avanzado que "eso no va a pasar", y que "o pasan por el aro de nuestras exigencias, o habrá que votar las veces que haga falta.

.