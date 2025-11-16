Jordi Pujol, ingresado por una neumonía en un hospital de Barcelona

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha sido ingresado por una neumonía en la Clínica Sagrada Família de Barcelona, según ha avanzado Catalunya Ràdio y han confirmado fuentes consultadas por Europa Press.
El expresidente, de 95 años, afronta próximamente el juicio previsto en la Audiencia Nacional para el próximo 24 de noviembre y su estado de salud había sido valorado para determinar si está en condiciones de asistir a la vista.
Según pudo saber Europa Press, fue el jueves pasado cuando los facultativos se desplazaron hasta el domicilio del expresidente y le realizaron varias pruebas.
