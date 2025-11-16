Ayuso critica las manifestaciones propalestinas de Bilbao porque "llamaban a la kale borroka": "No se puede aceptar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado las manifestaciones propalestinas que se produjeron este sábado en la localidad de Bilbao porque "bajo el pretexto de defender la paz llamaban a la kale borroka".

"Lo que no podéis permitir es lo que ocurrió en las calles de Bilbao que, bajo el pretexto de defender la paz, llamaban a la kale borroka y con los intereses de todos. Porque una parte de la izquierda no es antisemita porque sea propalestina, es propalestina porque es antisemita", ha lanzado este domingo en la clausura de la I convención ideológica que celebra Nuevas Generaciones de Madrid.

Para la dirigente madrileña, "no se puede aceptar en Europa que la violencia llame a la violencia y que todos los enemigos de la libertad, los violentos se unan en un mismo bando para destrozar las calles y para hablar en nombre de todos".

Las marchas, desarrolladas antes de iniciarse el encuentro entre la selección Vasca de Fútbol y la de Palestina, que siguieron unas 50.000 personas en el estadio de San Mamés, sirvieron también para reivindicar la oficialidad de la selección vasca de fútbol.

Cuatro contenedores han ardido en la Gran Vía bilbaína, al paso de la segunda marcha, convocada por Palestinarekin Elkartasuna y las gradas de animación de Euskal Herria. Además, alguno de los manifestantes a lanzado botellas a los ertzainas y han arrojado bengalas y petardos durante el recorrido.