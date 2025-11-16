Espana agencias

Abascal presenta este lunes en Mérida a los candidatos de Vox en Extremadura para las elecciones autonómicas

El presidente de Vox, Santiago Abascal, participará este lunes, 17 de noviembre, en Mérida en un acto para la presentación de los candidatos de su partido de cara a las elecciones autonómicas en Extremadura del próximo 21 de diciembre.

El mismo tendrá lugar a las 18,30 horas en el Hotel Las Lomas de la capital extremeña, según ha anunciado el propio partido.

Previamente, a las 13,30 horas del mismo lunes, Abascal visitará la ciudad de Badajoz, donde atenderá a los medios en la Plaza de los Reyes Católicos de la capital pacense.

Cabe recordar que este pasado martes el Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha designado a su portavoz en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, como el candidato para las elecciones anticipadas de la comunidad del 21 de diciembre.

