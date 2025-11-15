Vox se querella contra Leire Díez y un expresidente de Correos por presuntas irregularidades en contratos de la entidad

Vox ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción de Madrid dirigida contra el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano y contra la llamada 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, en la que solicita investigar hechos que, a su juicio, podrían constituir delitos de fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, "sin descartar otros que pudieran aparecer de la investigación".

Según el escrito registrado por Vox, la querella desgrana doce situaciones que habrían tenido lugar en el ámbito de la sociedad estatal Correos durante la presidencia de Serrano Quintana y en el periodo en el que Leire Díez ocupó cargos en la entidad.

Entre los elementos señalados figuran las supuestas irregularidades en los contratos de pandemia con la sociedad del empresario Víctor de Aldama, las actividades intragrupo mencionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y varias adjudicaciones en las que Vox aprecia "conflicto de interés".

Entre ellos, cita al jefe de Seguridad de Correos, Arturo Crespo, "vinculado al caso Delcy" por su presencia en la noche del incidente en el aeropuerto de Barajas; y a un subdirector de Correos "vinculado a la contratación de una persona vinculada sentimentalmente".

CONTRATOS Y ADJUDICACIONES SOSPECHOSAS

La querella también recoge la existencia de modificados en contratos "que alteraban las condiciones de licitación", la contratación con empresas "bajo sanción del Banco de España" y operaciones relativas a terminales de venta y televisores que Vox tilda de "proyecto ruinoso". Asimismo, se menciona la adjudicación del servicio de limpieza de oficinas de Correos a una empresa que, por impagos, presuntamente originó la denuncia de un sindicato y una huelga de trabajadores.

El escrito judicial analiza además la operación Correos Cargo y la contratación de Evelop Airlines, S.L., entonces perteneciente al grupo Globalia y actualmente a Ávoris, realizada "al mismo tiempo que el rescate a Air Europa", mediando la intervención directa de la SEPI "en un proceso sin licitación pública".

Vox pide que se investiguen estas operaciones y aquellas con entidades que comparten vinculaciones societarias con el empresario Víctor de Aldama, investigado en el llamado 'caso Koldo', --a quien solicita citar como testigo--, incluidas actividades en Brasil y República Dominicana "al aparecer vinculaciones con personas muy involucradas en proyectos de negocio energético".

VINCULACIONES CON REPÚBLICA DOMINICANA

La querella también recoge la adjudicación directa de proyectos a una sociedad filial en España "de una matriz con vinculaciones en Panamá y con el expresidente dominicano Martín Torrijos y el español José Luis Rodríguez Zapatero", así como la "coincidencia en clientes comunes entre algunos de los contratistas".

El escrito afirma que en la gestión de la sociedad estatal Correos "concurren causas que superan la infracción administrativa", y que "de forma coincidente surge la actividad de personas vinculadas con el Gobierno del PSOE" que habrían sido "beneficiadas por la contratación pública".

Vox solicita al Juzgado que requiera documentación a Correos y que se tome declaración a los querellados, así como testificales de personas que, según el escrito, habrían intervenido o resultado favorecidas por los contratos. Entre ellas cita al actual presidente de Correos, Pedro Saura; al jefe y al director de seguridad; al exresponsable del voto por correo; a varios trabajadores de Correos; al director de compras; y a representantes de las empresas adjudicatarias.