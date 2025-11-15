Espana agencias

Vox se querella contra Leire Díez y un expresidente de Correos por presuntas irregularidades en contratos de la entidad

Guardar

Vox ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción de Madrid dirigida contra el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano y contra la llamada 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, en la que solicita investigar hechos que, a su juicio, podrían constituir delitos de fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, "sin descartar otros que pudieran aparecer de la investigación".

Según el escrito registrado por Vox, la querella desgrana doce situaciones que habrían tenido lugar en el ámbito de la sociedad estatal Correos durante la presidencia de Serrano Quintana y en el periodo en el que Leire Díez ocupó cargos en la entidad.

Entre los elementos señalados figuran las supuestas irregularidades en los contratos de pandemia con la sociedad del empresario Víctor de Aldama, las actividades intragrupo mencionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y varias adjudicaciones en las que Vox aprecia "conflicto de interés".

Entre ellos, cita al jefe de Seguridad de Correos, Arturo Crespo, "vinculado al caso Delcy" por su presencia en la noche del incidente en el aeropuerto de Barajas; y a un subdirector de Correos "vinculado a la contratación de una persona vinculada sentimentalmente".

CONTRATOS Y ADJUDICACIONES SOSPECHOSAS

La querella también recoge la existencia de modificados en contratos "que alteraban las condiciones de licitación", la contratación con empresas "bajo sanción del Banco de España" y operaciones relativas a terminales de venta y televisores que Vox tilda de "proyecto ruinoso". Asimismo, se menciona la adjudicación del servicio de limpieza de oficinas de Correos a una empresa que, por impagos, presuntamente originó la denuncia de un sindicato y una huelga de trabajadores.

El escrito judicial analiza además la operación Correos Cargo y la contratación de Evelop Airlines, S.L., entonces perteneciente al grupo Globalia y actualmente a Ávoris, realizada "al mismo tiempo que el rescate a Air Europa", mediando la intervención directa de la SEPI "en un proceso sin licitación pública".

Vox pide que se investiguen estas operaciones y aquellas con entidades que comparten vinculaciones societarias con el empresario Víctor de Aldama, investigado en el llamado 'caso Koldo', --a quien solicita citar como testigo--, incluidas actividades en Brasil y República Dominicana "al aparecer vinculaciones con personas muy involucradas en proyectos de negocio energético".

VINCULACIONES CON REPÚBLICA DOMINICANA

La querella también recoge la adjudicación directa de proyectos a una sociedad filial en España "de una matriz con vinculaciones en Panamá y con el expresidente dominicano Martín Torrijos y el español José Luis Rodríguez Zapatero", así como la "coincidencia en clientes comunes entre algunos de los contratistas".

El escrito afirma que en la gestión de la sociedad estatal Correos "concurren causas que superan la infracción administrativa", y que "de forma coincidente surge la actividad de personas vinculadas con el Gobierno del PSOE" que habrían sido "beneficiadas por la contratación pública".

Vox solicita al Juzgado que requiera documentación a Correos y que se tome declaración a los querellados, así como testificales de personas que, según el escrito, habrían intervenido o resultado favorecidas por los contratos. Entre ellas cita al actual presidente de Correos, Pedro Saura; al jefe y al director de seguridad; al exresponsable del voto por correo; a varios trabajadores de Correos; al director de compras; y a representantes de las empresas adjudicatarias.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los argumentos a favor y en contra del fiscal general que analizará el Supremo

Los argumentos a favor y

'Génova' se plantea campañas paralelas de Feijóo y Guardiola para "peinar" el territorio y llegar a más votantes

'Génova' se plantea campañas paralelas

El Supremo decidirá el futuro del fiscal general: absolución, cárcel, inhabilitación o multa

El Supremo decidirá el futuro

El PSOE pide el apoyo del Congreso para fortalecer el espacio Schengen con más cooperación policial y digitalización

El PSOE pide el apoyo

El Congreso se dispone a constituir dos comisiones de investigación del apagón ante la falta de acuerdo para fusionarlas

El Congreso se dispone a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil libera cerca

La Guardia Civil libera cerca de 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio en Ávila

Un hombre de 77 años es detenido por vender cocaína desde su coche en Valencia: tenía casi 85.000 euros en efectivo

Junts salva el apagón nuclear del Gobierno, pero dispara en el pie al PSOE extremeño: las claves de una campaña que se juega en Almaraz

Pedro Sánchez dijo que agotaría la legislatura, pero hay seis señales que indican que ya ha puesto en marcha la maquinaria electoral

La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo, cantante de ‘Paco, Paco, Paco’: pudo ser agredida por un hombre en su residencia

ECONOMÍA

Concha Yoldi, la empresaria más

Concha Yoldi, la empresaria más rica de Andalucía: “Un médico no puede estar 10 años formándose para ganar solo 8.000 euros más al año que una persona sin formación”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

El golpe a los hipotecados del Tribunal Supremo deja a los afectados por los sobreprecios en manos de los jueces: “Sólo servirá para colapsar el sistema”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 15 noviembre

DEPORTES

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez