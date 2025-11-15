Espana agencias

Vox menosprecia el aval parcial del abogado del TJUE a la amnistía y subraya su rechazo: "Es un perdón injusto"

Vox ha desechado este sábado la posición del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía, que considera que no es una "autoamnistía" ni colisiona con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo, y ha reiterado su rechazo a la norma, que considera "un perdón injusto" para los "golpistas" del 1-O.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, en una entrevista concedida a 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, ha recalcado que el posicionamiento del abogado luxemburgués Dean Spielmann, que también ha descartado que la amnistía afecte a intereses financieros del bloque, está en contradicción con la justicia española y europea, a su juicio.

"No cabe esperar nada de la misma UE que no ha puesto el grito en el cielo por la laminación del Estado de Derecho en España y por el régimen totalitario de (Pedro) Sánchez, por el contrario, lo que ha hecho es sostener y ampararle", ha explicado.

Rodríguez de Millán ha recalcado el rechazo de Vox a la amnistía porque "no es constitucional y es contraria al Derecho europeo", porque "supone un perdón injusto a los que dieron un golpe en Cataluña" y porque se pactó como "un pago político" de Sánchez al expresidente catalán Carles Puigdemont por el apoyo de Junts a su investidura.

"Vox sí piensa que es una autoamnistía: son los propios golpistas los que la han diseñado, a nosotros no nos hace falta que nos lo digan porque lo creemos firmemente, no nos hace falta que lo diga una resolución o un papel", ha agregado, en una alusión velada al PP.

EL RESTO DE LA LEGISLATURA

En la entrevista, la dirigente de Vox también ha valorado la ruptura de Junts con el Gobierno, que cree "una mentira más" del partido independentista por su abstención en la votación de la enmienda para frenar el cierre de centrales nucleares. La abstención de los de Puigdemont salvó al Gobierno de tener que derogar el calendario del cierre de nucleares.

"En 24 horas, Puigdemont ha pasado de ruptura a facilitar el cierre de nucleares, el error es fiar la continuidad de este Gobierno a lo que pueda hacer un partido golpista, como hace el PP", ha añadido Rodríguez de Millán, una estrategia que ve "irresponsable".

