Urtasun ve como un "paso adelante" la resolución del Abogado General de la UE sobre la amnistía

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha definido como un "paso adelante" la resolución del Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la amnistía y ha defendido que tiene perfecto encaje constitucional en España y en el ordenamiento jurídico de la UE.

"Es un paso más en la dirección correcta de lo que nosotros queremos, que es la plena aplicación de todos los efectos de la ley de amnistía", ha dicho este sábado en rueda de prensa desde la Delegación del Gobierno en Cataluña, donde se ha reunido con entidades culturales palestinas.

Ha valorado la decisión aunque ha mostrado "prudencia a la espera de lo que diga finalmente" el TJUE, para que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y el resto de personas afectadas puedan recuperar la plena normalidad como ciudadanos, ha dicho textualmente.

"Insisto: es la voluntad del legislador español; porque, sí, las Cortes validaron esta Ley de Amnistía y, por tanto, es un paso más en la buena dirección", ha resumido.

CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA

Sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera del lunes, considera importante que actualizar el modelo de financiación autonómica establezca "unas condiciones muy claras para que determinadas comunidades autónomas no utilicen esos recursos para rebajar impuestos a los ricos como hace la Comunidad de Madrid".

Ha asegurado que el Gobierno trabaja "para lograr una actualización del modelo que vaya en beneficio de una mejor financiación" y ha insistido en que debe ir asociada a un suelo fiscal de condiciones claras, textualmente.

En cuanto a los Presupuestos, ha asegurado que el Gobierno trabaja para aprobarlos y que sean "lo más ambiciosos posible", y ha defendido reforzar el estado del bienestar.

