Torró carga contra Feijóo por su "falta de liderazgo" al frente de un PP que "es un peligro nacional"

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha afeado la gestión del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "el que no es presidente --del Gobierno de España-- porque no quiere" --ha ironizado-- y su "falta de liderazgo". También, ha tildado de "peligro nacional" al Partido Popular y ha aseverado que "la respuesta a la mala política" es el PSOE.

Así se ha manifestado este sábado la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en el acto 'Volem votar', celebrado en Valencia para exigir la convocatoria de elecciones, y que ha compartido junto a la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, y a la secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Torró ha aludido a la dana del pasado 29 de octubre de 2024, "una tragedia de tal magnitud uno esperaría que el líder de la oposición tuviera cierto sentido de Estado". "Tender la mano, la colaboración, respeto a las víctimas, a las familias, a un pueblo entero que seguía sacando el barro de sus casas. Pues el que no es presidente porque no quiere viajó a Valencia al día siguiente solo para mentir e instrumentalizar el dolor. Se le llenó la boca diciendo que había estado informado en tiempo real. En tiempo real... pero si no habló con Mazón --'president' de la Generalitat en funciones-- hasta las 21.30 horas", ha criticado.

En este sentido, ha señalado que Feijóo "ha aplaudido, ha defendido y ha encubierto" a Carlos Mazón "durante un año", y ha añadido que ha designado como sucesor de Mazón "a quien Mazón impuso". Por ello, lo ha calificado como "figurante" en su partido.

Así, ha reprochado a un Feijóo "sin liderazgo y desesperado" que está "de nuevo en las manos de Vox con tal de no ir a elecciones". "Sabe que si abre las urnas se van a su casa. Por eso tienen tanto miedo de ir a elecciones", ha argumentado. "Las y los valencianos no pueden pagar los platos rotos de un Feijóo sin voz ni voto en su partido, al que no le importan ni las víctimas ni la reconstrucción", ha añadido.

Además, Torró ha asegurado que "no" va a permitir que el futuro de la Comunitat Valenciana "esté teledirigido por Abascal --presidente de Vox-- ante un Feijóo que ni quiere ni sabe cómo pararle los pies". "Nos tendrá enfrente, saliendo a las calles tanto como sea necesario", ha resaltado y ha zanjado: "Lo que queremos es un gobierno que no mienta, que dé la cara y que no falle cuando más lo necesitamos. La negligencia y el negacionismo del PP y de Vox son una combinación mortal que ponen en peligro las vidas de la gente".

CRIBADOS CÁNCER DE MAMA E INCENDIOS

También, Torro ha criticado a Feijóo porque "fue incapaz de exigir responsabilidades" al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, por la "escandalosa gestión" de los cribados de cáncer de mama.

Al hilo, también ha cargado contra la gestión de los incendios por parte de los gobiernos 'populares' autonómicos tanto en Extremadura como en Castilla y León. "Aquí, Mazón, echado en brazos del negacionismo de Vox, suprimió la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), creada por nosotros, alegando que eran gastos superfluos y chiringuitos. En Castilla y León, Mañueco --presidente de la Junta-- se cargó las brigadas de bomberos forestales porque eran un despilfarro más", ha destacado.

Así, ha censurado que "es la misma cantinela" que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, "que, nada más llegar al Gobierno, entregó la Consejería de Gestión Forestal a Vox y dejó sin ejecutar el 60 por ciento del presupuesto para prevención de incendios". Por ello, cuando llega la tragedia, "el modus operandi del PP es siempre el mismo: ni están ni se les espera".

Paralelamente, "tras la tragedia --ha proseguido-- llega el turno de la mentira". "La primera regla del manual de emergencias del Partido Popular es siempre atacar a las víctimas", ha señalado, al mismo tiempo que ha destacado que "hay miles de mujeres andaluzas angustiadas por los fallos en los diagnósticos del cáncer de mama y, por eso, 7.291 ancianos murieron abandonados en las residencias de Madrid, durante la pandemia por el covid-19".

"Ya está bien, ya está bien", ha proclamado y ha enfatizado que al PP "no le importan los ciudadanos ni su bienestar". "Su modelo es el de los recortes, la mala gestión y las mentiras", ha apuntado. Asimismo, ha calificado de "peligro nacional" al Partido Popular porque "las mentiras ponen en riesgo siempre la vida de las personas". "El Partido Popular es un peligro nacional. La respuesta a la mala política que están haciendo se la vamos a dar los ciudadanos en las urnas", ha concluido.