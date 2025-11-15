Espana agencias

Sanidad iniciará un proceso judicial contra Madrid tras no presentar su registro de objetores de conciencia al aborto

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado este sábado que el Gobierno iniciará un contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid después de que no haya presentado su registro de médicos objetores de conciencia en materia de aborto, tras haberse iniciado este requerimiento formal hace un mes por el Ministerio de Sanidad.

"La señora Ayuso, al más puro estilo 'Trumpista', ha decidido declararse en rebelión contra el derecho de las mujeres al aborto y ha decidido obstaculizar de manera reaccionaria ese derecho al aborto", ha comentado la ministra.

"En una mezcla que ya conocemos de la señora Ayuso de soberbia e ignorancia, no solamente está desoyendo al Tribunal Constitucional, sino que está yendo contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva del año 2023, pero lo más grave, está yendo contra el derecho de las mujeres", ha añadido García en el acto público 'Dos años gobernando' con motivo del segundo aniversario al frente del Ministerio de Sanidad.

Así, la responsable de Sanidad ha manifestado que desde el ministerio interpondrán una demanda judicial donde "Ayuso tendrá que responder ante los tribunales sobre esa rebelión que le ha declarado a la ley, a la democracia y a las mujeres de la Comunidad de Madrid".

LA COMUNIDAD DE MADRID RECHAZA CREAR EL REGISTRO

La Comunidad de Madrid será la única región que no está inscrita en este registros después de que Baleares y Aragón fuesen las últimas en hacerlo.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, explicó ayer viernes en que el Gobierno regional defenderá, "con la Constitución en la mano", la libertad de objeción frente al aborto ante la exigencia del Ejecutivo central de implantar el registro de objetores de conciencia.

"Nosotros preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie", recalcó la máxima responsable de la Sanidad madrileña.

