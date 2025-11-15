Espana agencias

Rodríguez pide a las CCAA sumarse "sin excusas" al Plan Estatal de Vivienda que llevará "pronto" al Consejo de Ministros

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pedido a las comunidades autónomas sumarse "sin excusas" al nuevo Plan Estatal de Vivienda y a comunicar con "urgencia" su voluntad de adherirse al mismo, puesto que tiene previsto llevarlo "muy pronto" al Consejo de Ministros.

"No caben excusas, ya que he abierto mesas de trabajo y de diálogo y las tendré abiertas hasta el último día", ha advertido la ministra durante su intervención en la clausura de la Conferencia Sectorial sobre Vivienda celebrada en Palencia.

De hecho, ha señalado que ha asumido propuestas de las comunidades autónomas y de las entidades municipales, porque el Ejecutivo central "sí escucha", un punto en el que ha explicado que se ha atendido el requerimiento de utilizar también estos fondos para atender a la urbanización de suelos en los municipios y poder tener más suelo para construir.

Durante su intervención, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana también ha cargado contra la "dejación de funciones" de los presidentes 'populares' que no han dado los datos al Ministerio sobre cuántas personas demandan una vivienda en sus comunidades, dónde la demandan y qué tipo de familias son.

"¿Por qué no me dan los datos? ¿Por qué no quieren compartir esa información como no quieren compartir los datos de las mamografías?", ha lamentado la ministra, en tanto en cuanto son datos que permitirán "mejorar las políticas públicas".

PLANO AUTONÓMICO

En el plano autonómico, ha explicado que en Castilla y León el nuevo Plan Estatal de Vivienda supone que se podría pasar de un presupuesto de 101 millones a 378, un 371 por ciento más.

"¿A esto van a decir que no?", se ha preguntado, para señalar a renglón seguido que la sociedad castellanoleonesa "dice sí a más recursos para vivienda.

Por todo ello, ha pedido a la población de Castilla y León que se "atreva y se sume al cambio" con su apoyo al proyecto democrácito que representa el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

