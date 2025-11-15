Espana agencias

PP denuncia que una legislatura "imposible de gobernar" esté marcada por declaraciones judiciales sobre corrupción

Guardar

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha denunciado este sábado que el ecuador de esta legislatura "imposible de gobernar" y "que nació muerta como consecuencia de un pacto entre perdedores", esté marcada por dos próximas declaraciones judiciales sobre corrupción que implican al entorno del Palacio de la Moncloa y del PSOE.

Durante una visita a León, De los Santos ha recordado que el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, interrogará mañana a la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González, investigada por la contratación y el desempeño de las funciones de Cristina Álvarez como asesora de la mujer de Pedro Sánchez.

"No lo olviden. Es la pentaimputada mujer de Pedro Sánchez, que todo indica que utilizó de forma espuria la Moncloa para enriquecerse y para negocios personales", ha acusado.

El dirigente 'popular' también ha recordado que el lunes se sentará en el banquillo la exmilitante socialista Leire Díaz, investigada por presuntamente maniobrar contra la Guardia Civil o la Fiscalía. A su juicio, se trata de "la fontanera íntima" de quien fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que dimitió tras los informes de la Guardia Civil que le implicaban en determinadas 'mordidas'.

De los Santos ha aseverado también que Díaz "utilizaba información privilegiada obtenida de forma repugnante para incluso a representantes de la Fiscalía extorsionarles a favor de que, dice ella, limpiar cuestiones tan sensibles para el presidente del Gobierno como las que arrinconan a su mujer".

Por tanto, cree que la llamada 'fontanera del PSOE' tiene "mucho que explicar" de Begoña Gómez y de "ese centro neurálgico que tenía en la calle Ferraz, en la sede del Partido Socialista Obrero y Español, desde el que, en contra de cualquier ley y de cualquier respeto a la legalidad, hacía todo tipo de ejercicios de hampón para seguir erosionando la democracia".

En esa línea, el vicesecretario del PP sostiene que también "erosiona" la democracia el hecho de que se haya juzgado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por supuesta revelación de secretos. Y que esta persona no solo siga siendo apoyado por Sánchez y su Gobierno, sino que además "le permiten, en un ejemplo de sinvergonzonería absoluta, que llegue al Juzgado en el coche oficial".

Ademas, De los Santos ha reprochado al jefe del Ejecutivo que afirmara en una entrevista que el fiscal general era inocente, "saltándose la sacrosanta separación de poderes". "Bueno, quizás él se haya otorgado a sí mismo ese valor de juez porque sabe que en breve tendrá que sentarse ante los jueces para dar muchas explicaciones de las que han sido la gestión al frente del Gobierno de España", ha añadido.

CRÍTICAS A GALLARDO POR SU IMPUTACIÓN Y LAS NUCLEARES

El parlamentario del PP ha hablado también de la precampaña de las elecciones autonómicas en Extremadura, recordado que el candidato socialista a la Presidencia regional, Miguel Ángel Gallardo, está imputado en el caso judicial que investiga la supuesta contratación irregular de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz.

Asimismo, ha reprochado a Gallardo que el PSOE votara el jueves en el Congreso contra una enmienda del PP y Vox que pedía que se prolongara la vida de las centrales nucleares, incluida la cacereña de Almaraz. "Ni siquiera ha sido capaz de concatenar una palabra detrás de la otra para explicar su posición, diciendo que esa votación no era más que instrumental", ha criticado.

"Pues no, extremeños y españoles, que nadie tenga ninguna duda sobre la decisión del PSOE de cerrar las centrales nucleares. La central de Almaraz, aparte de dar empleo a miles de familias, representa la electricidad de cuatro millones de hogares", ha proseguido Jaime de los Santos.

UNA LEGISLATURA "QUE NUNCA DEBIÓ HABER EMPEZADO"

El diputado 'popular' ha recordado que todo esto ocurre cuando estos días se cumple el ecuador de esta legislatura, coincidiendo con el anuncio de Junts, "un compañero errático de viaje" para el Gobierno, de que bloquearían todas las leyes que llegaran del Ejecutivo por no haber visto cumplidos sus pactos de investidura. "Todo hace más imposible la gobernanza, desfavoreciendo a todos los españoles y, por supuesto, a los castellanos y leoneses", ha lamentado.

De los Santos considera que esta legislatura "nunca debió haber empezado" porque, a su juicio, es el resultado de "una suma de perdedores que pertenecen a ideologías no solamente distintas sino en muchos casos completamente contrarias". "Ahora Pedro Sánchez ni siquiera va a ser capaz de aprobar Presupuestos Generales del Estado", ha subrayado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rodríguez anuncia que el Gobierno va a incrementar las ayudas de vivienda a jóvenes en el medio rural

Rodríguez anuncia que el Gobierno

Bernabé reivindica su "proyecto de futuro" para València frente a una Catalá "que recuerda al siglo pasado"

Bernabé reivindica su "proyecto de

La CUP reúne a más de 100 cargos electos para preparar las municipales de 2027

La CUP reúne a más

Feijóo y Guardiola participarán en un acto público este domingo en Lobón (Badajoz)

Feijóo y Guardiola participarán en

Morant pide elecciones en la Comunitat Valenciana porque el PP "ha perdido la mayoría social":"Tienen miedo a las urnas"

Morant pide elecciones en la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP cita a Robles,

El PP cita a Robles, Hereu y el presidente de la CNMV en el Congreso para rendir cuentas por los contratos militares millonarios adjudicados en su mayoría a Indra

La Justicia obliga a un padre a seguir pagando la pensión alimenticia a su hija hasta que finalice sus estudios de Bellas Artes y piano en Valencia

La Guardia Civil libera cerca de 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio en Ávila

Un hombre de 77 años es detenido por vender cocaína desde su coche en Valencia: tenía casi 85.000 euros en efectivo

La ayuda de Junts para salvar el apagón nuclear es un disparo en el pie al PSOE extremeño: las claves de unas elecciones que se juegan en Almaraz

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Gonzalo Bernardos, economista: “Una persona que vive sola no necesita 100 metros cuadrados. Le vale con 50”

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un trabajador es despedido tras una denuncia de su propia esposa: reveló que ejercía otro empleo mientras estaba de baja por depresión

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

DEPORTES

Los números de la NFL

Los números de la NFL en Madrid: más de cinco toneladas de equipaje, cerca de 50 ‘cheerleaders’ y un dispositivo policial “desproporcionado”

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío