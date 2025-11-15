PP denuncia que una legislatura "imposible de gobernar" esté marcada por declaraciones judiciales sobre corrupción

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha denunciado este sábado que el ecuador de esta legislatura "imposible de gobernar" y "que nació muerta como consecuencia de un pacto entre perdedores", esté marcada por dos próximas declaraciones judiciales sobre corrupción que implican al entorno del Palacio de la Moncloa y del PSOE.

Durante una visita a León, De los Santos ha recordado que el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, interrogará mañana a la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González, investigada por la contratación y el desempeño de las funciones de Cristina Álvarez como asesora de la mujer de Pedro Sánchez.

"No lo olviden. Es la pentaimputada mujer de Pedro Sánchez, que todo indica que utilizó de forma espuria la Moncloa para enriquecerse y para negocios personales", ha acusado.

El dirigente 'popular' también ha recordado que el lunes se sentará en el banquillo la exmilitante socialista Leire Díaz, investigada por presuntamente maniobrar contra la Guardia Civil o la Fiscalía. A su juicio, se trata de "la fontanera íntima" de quien fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que dimitió tras los informes de la Guardia Civil que le implicaban en determinadas 'mordidas'.

De los Santos ha aseverado también que Díaz "utilizaba información privilegiada obtenida de forma repugnante para incluso a representantes de la Fiscalía extorsionarles a favor de que, dice ella, limpiar cuestiones tan sensibles para el presidente del Gobierno como las que arrinconan a su mujer".

Por tanto, cree que la llamada 'fontanera del PSOE' tiene "mucho que explicar" de Begoña Gómez y de "ese centro neurálgico que tenía en la calle Ferraz, en la sede del Partido Socialista Obrero y Español, desde el que, en contra de cualquier ley y de cualquier respeto a la legalidad, hacía todo tipo de ejercicios de hampón para seguir erosionando la democracia".

En esa línea, el vicesecretario del PP sostiene que también "erosiona" la democracia el hecho de que se haya juzgado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por supuesta revelación de secretos. Y que esta persona no solo siga siendo apoyado por Sánchez y su Gobierno, sino que además "le permiten, en un ejemplo de sinvergonzonería absoluta, que llegue al Juzgado en el coche oficial".

Ademas, De los Santos ha reprochado al jefe del Ejecutivo que afirmara en una entrevista que el fiscal general era inocente, "saltándose la sacrosanta separación de poderes". "Bueno, quizás él se haya otorgado a sí mismo ese valor de juez porque sabe que en breve tendrá que sentarse ante los jueces para dar muchas explicaciones de las que han sido la gestión al frente del Gobierno de España", ha añadido.

CRÍTICAS A GALLARDO POR SU IMPUTACIÓN Y LAS NUCLEARES

El parlamentario del PP ha hablado también de la precampaña de las elecciones autonómicas en Extremadura, recordado que el candidato socialista a la Presidencia regional, Miguel Ángel Gallardo, está imputado en el caso judicial que investiga la supuesta contratación irregular de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz.

Asimismo, ha reprochado a Gallardo que el PSOE votara el jueves en el Congreso contra una enmienda del PP y Vox que pedía que se prolongara la vida de las centrales nucleares, incluida la cacereña de Almaraz. "Ni siquiera ha sido capaz de concatenar una palabra detrás de la otra para explicar su posición, diciendo que esa votación no era más que instrumental", ha criticado.

"Pues no, extremeños y españoles, que nadie tenga ninguna duda sobre la decisión del PSOE de cerrar las centrales nucleares. La central de Almaraz, aparte de dar empleo a miles de familias, representa la electricidad de cuatro millones de hogares", ha proseguido Jaime de los Santos.

UNA LEGISLATURA "QUE NUNCA DEBIÓ HABER EMPEZADO"

El diputado 'popular' ha recordado que todo esto ocurre cuando estos días se cumple el ecuador de esta legislatura, coincidiendo con el anuncio de Junts, "un compañero errático de viaje" para el Gobierno, de que bloquearían todas las leyes que llegaran del Ejecutivo por no haber visto cumplidos sus pactos de investidura. "Todo hace más imposible la gobernanza, desfavoreciendo a todos los españoles y, por supuesto, a los castellanos y leoneses", ha lamentado.

De los Santos considera que esta legislatura "nunca debió haber empezado" porque, a su juicio, es el resultado de "una suma de perdedores que pertenecen a ideologías no solamente distintas sino en muchos casos completamente contrarias". "Ahora Pedro Sánchez ni siquiera va a ser capaz de aprobar Presupuestos Generales del Estado", ha subrayado.